Zwaargewonde in Efteling door val tijdens werkzaamheden

In attractiepark De Efteling is iemand zwaargewond geraakt tijdens werkzaamheden. Het slachtoffer, een onderhoudsmedewerker, viel meters naar beneden bij de attractie Fabula, meldt Omroep Brabant .

De attractie, een ruimte waar een 4D-film wordt vertoond, was vanwege de werkzaamheden gesloten. Het incident gebeurde even na 13.00 uur.

Verschillende hulpdiensten zijn aanwezig en er is een traumahelikopter geland. Een deel van het park is afgezet. Enkele bezoekers delen foto's op X.

Over de ernst van de verwondingen is niets bekendgemaakt. "Wij zijn druk bezig om uit te zoeken wat er gebeurd is", aldus een woordvoerder van het park.