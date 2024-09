ANP

NOS Nieuws • vandaag, 09:28 Te vaak geen geld voor bril voor kind: 'Vergoeding basisverzekering nodig'

Vergoed kinderbrillen vanuit de basisverzekering. Die dringende oproep doen vijf oogzorgorganisaties vandaag tijdens een symposium van Stichting Blindenhulp, meldt Trouw. De organisaties merken dat een bril betalen steeds moeilijker wordt voor ouders die het niet breed hebben. Duizenden kinderen lopen daarom zonder bril, terwijl ze die wel nodig hebben.

De organisaties deden de oproep afgelopen juni ook al per brief aan het ministerie van Volksgezondheid. Daar kwam toen geen officiële reactie op. De oproep wordt ondersteund door de verenigingen voor orthoptisten, optometristen en oogartsen en de Oogvereniging.

'Een bril is geen luxemiddel'

Ruth van Nispen noemt het pijnlijk dat zoveel slechtziende kinderen geen bril hebben. Zij is een van de initiatiefnemers van de oproep, als voorzitter van Vision 2020, een projectgroep van de Wereldgezondheidsorganisatie. Ze maakt zich al langer zorgen over kinderen voor wie een bril niet te betalen is.

"Een bril is geen luxemiddel", benadrukt Van Nispen. "Toegang tot een goede bril is van cruciaal belang voor kinderen en onmisbaar voor gelijke kansen in de maatschappij."

Zorgminister Fleur Agema laat aan de krant weten dat ze het ook heel belangrijk vindt dat alle kinderen die een bril nodig hebben die ook krijgen. Ze zegt dat ze de brief met de oproep wel heeft ontvangen, maar eerst in gesprek wil met het Zorginstituut.

Medische afwijkingen

Brillen voor kinderen worden in veruit de meeste gevallen niet vergoed. Alleen als kinderen serieuze medische afwijkingen, letsel of oogziektes hebben, komen brillen soms voor vergoeding in aanmerking. Een medische indicatie wordt pas gegeven bij uitzonderlijk hoge sterktes, vanaf plus tien of min zes.

Ook voor volwassenen wordt een bril meestal niet of maar gedeeltelijk vergoed vanuit de basisverzekering.

Bijziendheid komt steeds vaker voor

Gisteren stond in een artikel in het British Journal of Ophthalmology dat wereldwijd steeds meer kinderen bijziend zijn. Vooral in Azië is het probleem enorm. In Nederland is één op de vijf kinderen tussen de vijf en negentien jaar oud bijziend.

In 2018 was al bekend dat een kwart van de 13-jarigen in ons land bijziend is. De toename van het aantal bijziende kinderen heeft volgens onderzoekers alles te maken met een verandering in leefstijl: smartphones en tablets maken dat kinderen lang achter elkaar kijken naar iets wat dichtbij is. En daarvan gaan je ogen achteruit.