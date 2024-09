VS, Frankrijk en bondgenoten roepen op tot staakt-het-vuren van 21 dagen in Libanon

De Verenigde Staten, Frankrijk en enkele van hun bondgenoten roepen op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren van 21 dagen tussen Israël en Hezbollah. Ook uitten ze hun steun voor een staakt-het-vuren in Gaza.

Dat is te lezen in een gezamenlijke verklaring die het Witte Huis publiceerde. Zo roepen Australië, Canada, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië, Japan, Saudi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten ook op tot een staakt-het-vuren.

"Het is tijd om tot een diplomatieke oplossing te komen die ervoor zorgt dat burgers aan beide kanten van de grens veilig naar hun huizen terug kunnen keren", is te lezen in de verklaring.