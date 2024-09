RTV Noord Provinciale Staten in Groningen

In samenwerking met RTV Noord NOS Nieuws • vandaag, 21:45 • Aangepast vandaag, 22:48 Coalitie provincie Groningen gevallen na stemming over windpark Eemshaven

In de provincie Groningen is het college van Gedeputeerde Staten gevallen na een debat over de komst van een windmolenpark bij de Eemshaven. De ChristenUnie is eruit gestapt nadat coalitiegenoot BBB en twee leden van Groninger Belang tegen de komst van het windpark hadden gestemd.

De BBB, PvdA, ChristenUnie en Groninger Belang hadden vorig jaar in het hoofdlijnenakkoord afgesproken geen nieuw windpark toe te laten, maar wel bestaande afspraken na te komen. Het plan voor een windmolenpark bij de Eemshaven ligt er al sinds 2014 en over het windpark was tien jaar geleden al een principebesluit genomen.

"Vandaag is het vertrouwen geschonden. Wij denken totaal anders over wat een betrouwbare overheid is", zei ChristenUnie-fractievoorzitter Fredric Geijtenbeek volgens RTV Noord. De ChristenUnie heeft drie zetels in de Provinciale Staten.

Hij vindt dat de BBB en Groninger Belang door tegen het windpark te stemmen, geen verantwoordelijkheid hebben genomen om als betrouwbare overheid te opereren. "Zij nemen een afslag die de ChristenUnie niet gaat nemen. We herkennen ons niet in een samenwerking waarin we soms wel en soms niet betrouwbaar zijn. We zien geen basis voor een verdere samenwerking met deze partijen."

BBB: 'Kunnen plan niet goedkeuren'

Voorafgaand aan het debat was al duidelijk dat de BBB twijfels heeft over het plan. Tijdens het debat liet de partij dan ook weten ertegen te stemmen. "De BBB kan dit plan niet goedkeuren, ondanks de grote druk die op ons is uitgeoefend", liet Moes weten.

BBB vroeg zich af of er ingestemd moest worden met een plan dat uit een ander politiek tijdperk stamt. "Is het dan echt zo dat wij plannen van tien jaar oud belangrijker moeten vinden dan nieuwe inzichten? Moeten we dan rigide vasthouden aan oude plannen en niet luisteren naar nieuwe zaken zoals gezondheidsschade?"

Coalitiepartijen PvdA en ChristenUnie deden vlak voor de stemming nog wel een beroep op de coalitiegenoten. "Houd je aan de afspraken die we hebben gemaakt in het hoofdlijnenakkoord." Hoewel er binnen de coalitie verdeeld werd gestemd over de kwestie, schaarde een meerderheid van de Provinciale Staten zich wel achter het plan.