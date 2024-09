Burgemeester Groningen beboet voor 'aanstootgevend gedrag', spreekt van misverstand

"In maart 2024 reed ik alleen in mijn auto", zegt Schuiling in de verklaring die met de NOS is gedeeld. "Door mijn medische situatie had ik plotseling heftige buikpijn. Een poging die pijn te bestrijden is door een andere weggebruiker opgevat als aanstootgevend. Daar was uiteraard geen sprake van." Schuiling zegt dat hij dit aan de politie heeft uitgelegd, en een medische verklaring heeft gegeven. "Tot mijn verbazing heeft het OM toch een boete opgelegd."