NOS Nieuws • vandaag, 14:16 Al 100 jaar langs de deuren: Kinderpostzegels viert jubileum met videozegel

Het is een jaarlijks terugkerend beeld: kinderen die langs de deuren gaan om Kinderpostzegels te verkopen om geld op te halen voor kinderen die te maken hebben met armoede, eenzaamheid of problemen thuis. Dit jaar staat de week in het teken van een jubileum: het 100-jarig bestaan van Kinderpostzegels.

Vanochtend onthulde prinses Margriet de speciale jubileumeditie van de postzegels. Dit jaar zullen kinderen interactieve zegels verkopen, met een QR-code erop. Wie de code met een telefoon scant, komt op een website terecht waar een videoboodschap kan worden opgenomen. Ontvangers van de postzegels kunnen die opname dan bekijken. Kiezen voor 'gewone' kinderpostzegels kan ook.

Koninklijk besluit

De Kinderpostzegel is in 1924 in het leven geroepen. Bij koninklijk besluit is toen vastgelegd dat er in Nederland postzegels uitgegeven mogen worden met een toeslag voor "het misdeelde kind". Met de actie werd 51.000 gulden, omgerekend 23.143 euro, opgehaald voor voogdijkinderen.

De Kinderpostzegelactie, zoals mensen hem nu kennen, is later ontstaan. In 1948 liet een schoolmeester uit het Zuid-Hollandse Waarder de kinderen van zijn basisschool langs de deuren gaan met de zegels. Volgens de meester konden kinderen zo leren hoe zij mensen benaderen, verhalen vertellen en contant geld gebruiken. Zijn idee sloeg aan en een jaar later kwam er een landelijke actie.

Sla de carrousel over ANP Toenmalig premier Marijnen koopt in 1963 de eerste zegels van dat jaar. De postzegels waren gebaseerd op kinderrijmpjes.

ANP De presentatie van de Kinderpostzegel van 1968, met het thema 'Sprookjesfiguren'.

ANP In 1991 tekent premier Lubbers in op de eerste Kinderpostzegels bij het Torentje. Het thema dat jaar: 'Kind en Buitenspelen'

ANP In 2016 was het thema 'Voor kinderen, door kinderen'. Chantal Janzen kocht de allereerste zegels.

Sindsdien zijn met de opbrengst van de Kinderpostzegels verschillende goede doelen voor kinderen gesteund. Zo heeft de organisatie de opzet van de Kindertelefoon gefinancierd en een bijdrage geleverd bij het in het leven roepen van de Kinderombudsman. Ook ondersteunt ze verschillende projecten voor het welzijn van kinderen in het binnen- en buitenland.

Veerkracht

Anno 2024 kunnen kinderen naast zegels ook pleisters, tassen en kaartjes aanbieden aan de deur. Ze lopen kinderen niet meer met contant geld over straat; mensen kunnen via een QR-code betalen.

Ondanks het afnemende gebruik van postzegels is de populariteit van de Kinderpostzegels in de afgelopen jaren niet afgenomen, ziet de organisatie. Volgens een woordvoerder neemt de opbrengst elk jaar toe. In 2023 werd er nog ruim 9,6 miljoen euro opgehaald, een jaar daarvoor was dat zo'n 9 miljoen euro.

De postzegels zijn door de jaren heen wel duurder geworden. Dat komt doordat PostNL de prijs van een zegel bepaalt; daarbovenop komt de toeslag van 54 cent.

Dit jaar staat het thema 'superkracht' centraal. De stichting wil aandacht vragen voor kinderen die het thuis moeilijk hebben. "Daar ontbreekt een goede basis om veerkrachtig te zijn", schrijft Kinderpostzegels in een toelichting. "We versterken de veerkracht en dat is als een superkracht."