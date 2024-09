Omrop Fryslân De nabestaanden van Marianne Vaatstra zijn niet blij met de nieuwe tv-serie

In samenwerking met Omrop Fryslân NOS Nieuws • vandaag, 08:07 Nieuwe gedragscode in filmwereld na tv-serie over Marianne Vaatstra

De filmcommissies van vijf provincies hebben samen een nieuwe gedragscode gelanceerd. Die moet zorgen voor meer respect voor en samenwerking met de regio waarin een serie of film wordt opgenomen. De directe aanleiding voor deze gedragscode is de nieuwe serie over de moord op Marianne Vaatstra uit het Friese Zwaagwesteinde, tegenwoordig De Westereen.

De advocaat van de familie Vaatstra zegt dat zij vooraf niet zijn geïnformeerd over de serie Een van ons van CANAL+ en er dus ook geen medewerking aan te hebben verleend. Een woordvoerder van CANAL+ zei eerder dat er wel contact is opgenomen met de advocaat van de familie.

"De familie vindt het afschuwelijk dat de tragedie die hen is overkomen, inspiratie is voor een tv-serie", zei de advocaat enkele weken geleden. De serie is al in Nederland te zien en wordt volgend jaar in zeker tien andere landen uitgezonden.

Dertien jaar onopgelost Het lichaam van de 16-jarige Marianne Vaatstra werd op 1 mei 1999 gevonden in een weiland bij het Friese Veenklooster. Ze bleek verkracht en vermoord. Die nacht had ze Koninginnedag gevierd. Het onderzoek richtte zich al snel op twee verdachten in het asielzoekerscentrum vlak bij de plek waar haar lichaam werd gevonden. Zij bleken echter onschuldig. Dertien jaar later werd na een grootschalig DNA-onderzoek, dat mede door druk van misdaadverslaggever Peter R. de Vries tot stand kwam, een verdachte gearresteerd. In 2013 is deze Jasper S., een boer uit Oudwoude, veroordeeld tot 18 jaar celstraf voor de moord op Marianne Vaatstra.

Volgens de bedenkers van de gedragscode hadden producenten rekening kunnen houden met de gevoeligheden die de serie oproept bij mensen in de regio waar Marianne Vaatstra in 1999 werd vermoord.

Rouwproces

"Een film of serie kan bijdragen aan een rouwproces. Het had een eerbetoon kunnen zijn aan Marianne, haar familie, het gebied waar zij woonde en de taal die zij sprak", zegt Joris Hoebe, een van de bedenkers van de gedragscode.

"Nu is het verworden tot een zeer pijnlijk moment in de Nederlands filmgeschiedenis. Met deze code zeggen we: over ons? Dan met ons", zegt hij tegen Omrop Fryslân.

De regionale filmcommissies van Friesland, Groningen, Drenthe, Limburg en Zeeland willen daarnaast dat filmmakers de betreffende regio zichtbaarder maken en bij de opnames meer samenwerken met de lokale gemeenschap.