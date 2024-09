Komst azc gemeente Oldebroek van de baan vanwege stikstofregels

In samenwerking met

Bij het dorp 't Harde in Gelderland komt toch geen asielzoekerscentrum. Onder meer door de regels over de uitstoot van stikstof en eisen voor bescherming van planten en dieren zijn de plannen niet haalbaar, meldt de gemeente Oldebroek. De geplande opvang leidde tot veel onrust in het dorp.