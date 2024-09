Spotprent van Wilders met opgestoken middelvingers wint Inktspotprijs

Tekenaar Hajo de Reijger heeft in Den Haag de Inkspotprijs gewonnen. De prijs voor de beste politieke tekening werd dit jaar voor de dertigste keer uitgereikt. Op de tekening is PVV-leider Wilders te zien met opgestoken middelvingers.

De jury noemt de winnende spotprent "hard, satirisch, geestig en glashelder. De eeuwige buitenstaander heeft het Binnenhof in bezit genomen". Verder spreekt de jury van "een ijzersterk beeld, prachtig getekend in de Nederlandse 19e-eeuwse spotprenttraditie". De tekening heeft volgens de jury nog niets aan actualiteitswaarde verloren.

"We zien Wilders, die net op spectaculaire wijze de verkiezingen gewonnen heeft, met twee vingers opgeheven in de lucht naar de oude partijen, het systeem en de politiek. Hij is nu zelf getransformeerd tot het gebouw van de Staten- Generaal, met zijn mond als enige in- en uitgang."