10 jaar cel voor man die echtgenote wurgde en lichaam in brand stak

Een man uit het Noord-Hollandse Bovenkarspel is veroordeeld tot een celstraf van tien jaar voor het doden van zijn vrouw. De 54-jarige Emanuel H. wurgde vorig jaar april zijn vrouw en stak 's avonds haar lichaam in brand in de tuin, schrijft regionale omroep NH .

De rechtbank in Alkmaar acht doodslag bewezen en stelt ook vast dat er sprake is van het verhullen van haar dood. Zo liet hij in de drie dagen tot zijn arrestatie iedereen denken dat zijn vrouw was weggelopen na een ruzie, aldus de rechter.