AFP De namen van de slachtoffers in Boulder worden met bloemen herdacht

NOS Nieuws • vandaag, 13:08 Man die tien mensen doodschoot in Amerikaanse supermarkt krijgt levenslang

Een man die in 2021 tien mensen doodschoot in een Amerikaanse supermarkt is veroordeeld tot levenslang. De advocaten van de 21-jarige Ahmad Al Aliwi Alissa hadden aangevoerd dat hun cliënt vanwege psychische problemen volledig ontoerekeningsvatbaar was. De jury ging daar niet in mee.

De dodelijke aanslag vond plaats in een supermarkt in Boulder, in de staat Colorado. Alissa vermoordde daar binnen enkele minuten tien mensen, onder wie de agent die als eerste ter plaatse was. Alissa gaf zich over nadat hij door een andere agent in zijn been was geschoten.

De rechter veroordeelde Alissa voor tienvoudige moord zonder de mogelijkheid om voorwaardelijk vrij te komen.

Schizofrenie

Na de aanslag werd de dader gediagnosticeerd met schizofrenie. Alissa beweert dat hij stemmen in zijn hoofd hoorde die hem opdroegen om te schieten.

Zijn advocaten stelden dat hun cliënt om die reden niet bij zinnen was tijdens de schietpartij. De officier van justitie noemde dat geen reden om af te zien van een straf. "Dit is geen kwestie van geestesziekte. Dit gaat over bruut en opzettelijk geweld."

Uitvoerig voorbereid

Volgens de rechter is er genoeg bewijs dat Alissa verantwoordelijk kan worden gesteld. Eind vorig jaar kwam aan het licht dat hij zich uitvoerig had voorbereid. Op zijn telefoon werden aantekeningen over wapens, schiettechniek en openbare locaties aangetroffen. Dat onderzoek had hij maanden voor de aanslag al uitgevoerd.

Daarnaast maakte hij keuzes in de slachtoffers; hij richtte zich specifiek op mensen die wegrenden. Anderen negeerde hij. Ook zijn wapen kocht hij ruim van tevoren, zes dagen voor de aanslag. Agenten zeiden dat hij met een AR-15 schoot, een semi-automatisch geweer. Dat wapen wordt vaker gebruikt bij aanslagen in Amerika.

Veel familieleden van slachtoffers woonden de zaak bij. Enkelen zeggen Alissa te kunnen vergeven, maar anderen zijn daar niet toe in staat. "Aan de persoon die dit heeft gedaan: we hopen dat je de rest van je leven lijdt. Je bent een lafaard", zei een broer van een van de slachtoffers. Een ander zei dat haar doodgeschoten vader de eerste was geweest die hulp had geboden als Alissa simpelweg om hulp had geschreeuwd. Een reactie van Alissa bleef uit.