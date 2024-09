Storing Botlekbrug duurt voort: verkeer over de A15 ook dinsdag omgeleid

In samenwerking met

De Botlekbrug heeft al dagenlang een storing. Weggebruikers moeten daarom ook dinsdagochtend nog rekening houden met minimaal een half uur extra reistijd. Tussen 09.00 en 13.00 uur wordt het verkeer over de A15 omgeleid via de Botlektunnel.

Tijdens onderhoudswerkzaamheden zondagochtend ontstond een technische storing aan de centrale bediening van de hefbrug voor weg- en spoorverkeer over de Oude Maas. De brug wordt normaal op afstand vanuit Rhoon bestuurd, maar dat lukt nu niet meer.

De brug kan alleen lokaal, handmatig open en dicht worden gedaan. De afgelopen dagen deed Rijkswaterstaat dat al verschillende keren om wachtende zeeschepen door te laten. Omdat het openen en sluiten op deze manier meer tijd kost, gebeurt dat nu in vaste tijdslots.

Oorzaak gevonden

Ook dinsdag gebeurt dat weer. De brug is dan van 10.00 tot 12.00 uur open voor scheepsverkeer. Voor en na de opening worden tijdelijke maatregelen genomen. Daarom blijft de brug voor wegverkeer langer gesloten.

Volgens een woordvoerder van Rijkswaterstaat is de oorzaak van de storing inmiddels opgespoord en wordt er gewerkt aan mogelijke oplossingen. Wanneer de storing ook echt verholpen is, is nog niet bekend. Rijkswaterstaat hoopt daarover dinsdag een update te geven.