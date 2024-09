Reuters Rookwolken boven Libanon na een Israëlische aanval

NOS Nieuws • vandaag, 22:33 Dodental van Israëlische luchtaanvallen op Libanon stijgt naar bijna 500

Bij de Israëlische luchtaanvallen van vandaag op het zuiden en oosten van Libanon zijn minstens 492 mensen gedood, onder wie 35 kinderen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Zeker 1645 mensen raakten gewond.

Israël voerde vanochtend een grootschalige aanval uit op Hezbollah-doelen. Volgens de Israëlische minister van Defensie Gallant zijn er bij de aanvallen tienduizenden raketten en precisiemunitie van Hezbollah vernietigd. Volgens hem is Hezbollah een grote slag toegebracht. "Wat Hezbollah de afgelopen twintig jaar heeft opgebouwd is in feite vernietigd door het Israëlische leger."

1300 doelen bestookt

Israël heeft bij de aanval tientallen gevechtsvliegtuigen ingezet en naar eigen zeggen zeker 1300 doelen van Hezbollah bestookt. Het gaat om de grootste operatie sinds de aanslagen van Hamas op 7 oktober en een van de grootste aanvallen in jaren. Gezien het aantal slachtoffers aan Libanese kant, is het ook de dodelijkste aanval op Libanon sinds de oorlog tussen Israël en Hezbollah in 2006.

Reuters Libanezen vluchten richting het noorden van het land

Vanochtend kregen tienduizenden Libanezen in het zuiden en oosten van het land telefoontjes. Daarin kregen ze te horen dat ze onmiddellijk minimaal een kilometer afstand moesten houden van elke post die door Hezbollah wordt gebruikt. Deden ze dat niet, dan riskeerden ze hun leven, zo waarschuwde het Israëlische leger.

Gevlucht naar het noorden

Die waarschuwing en de massale luchtaanvallen leidden tot een exodus vanuit Zuid-Libanon en de Bekavallei. Tienduizenden Libanezen vertrokken vandaag naar het noorden. Daardoor stonden er lange files op de belangrijkste snelweg richting Beiroet. De Libanese autoriteiten hebben opvangcentra opgezet om de vluchtelingen onderdak te bieden. Zo zijn scholen volgelegd met matrassen en delen vrijwilligers water en medicijnen uit.

De massale luchtaanval kwam een kleine week nadat er duizenden piepers en portofoons van de terreurbeweging tot ontploffing waren gebracht. Daarbij vielen tientallen doden en raakten duizenden mensen gewond. Algemeen wordt ervan uitgegaan dat Israël achter die aanval zit. De Israëlische regering heeft de aanval niet opgeëist.

Aanval op Hezbollah-commandant

In de loop van de middag voerde Israël ook nog een aanval uit op een voorstad in het zuiden van de hoofdstad Beiroet. Persbureau Reuters meldde op basis van een veiligheidsbron dat de Hezbollah-commandant Ali Karaki het doelwit van die aanval was.

Een paar uur later kwam Hezbollah met de verklaring dat hij nog leeft en naar een veilige plek is gebracht. Karaki nam een paar dagen geleden de positie over van commandant Ibrahim Aqil, een prominent lid van een elite-eenheid van Hezbollah. Aqil werd vrijdag gedood bij luchtaanvallen in het zuiden van Beiroet.

Reuters Israëliër kijkt naar een gat in het plafond, veroorzaakt bij een aanval van Hezbollah

Vanuit meerdere landen klinken bezorgde reacties op het geweld van vandaag. Turkije waarschuwt dat de Israëlische aanvallen het Midden-Oosten in verdere "chaos" kunnen storten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van Egypte roept "de internationale machten en de VN-Veiligheidsraad op om onmiddellijk in te grijpen".

Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties reageert bezorgd op de "escalerende situatie" en het grote aantal burgerslachtoffers als gevolg van de Israëlische luchtaanvallen. Ook uit hij zijn zorgen over de aanhoudende aanvallen van Hezbollah op Israël.

Hezbollah heeft vandaag ook raketten afgeschoten op Israël. Daarbij zijn voor zover bekend geen doden gevallen. Wel ging op meerdere plekken in het noorden van Israël het luchtalarm af en is er op een aantal plekken schade.

Biden wil de-escalatie

De Amerikaanse president Biden zet in op de-escalatie. "Ik blijf in contact met alle partijen en we werken aan de-escalatie, zodat de mensen veilig kunnen terugkeren naar hun huizen."

Het Amerikaanse ministerie van Defensie maakte bekend dat de VS vanwege de oplopende spanningen meer militairen naar het Midden-Oosten stuurt. Over hoeveel militairen dat zijn en wat die gaan doen, is niets gezegd door het Pentagon.