Alida Alequin Luis (rechts) met zijn broer Roger (links), die vlak na hun ontmoeting overleed

NOS Nieuws • vandaag, 11:32 Man die op zijn zesde werd ontvoerd na zeventig jaar levend teruggevonden

Een jongen die in 1951 in Californië werd ontvoerd, is na meer dan zeventig jaar levend teruggevonden aan de oostkant van de Verenigde Staten. Een toevallige DNA-test van een nicht was een belangrijke doorbraak in de zoektocht.

De in Puerto Rico geboren Luis Armando Albino was zes jaar toen hij in een park in Oakland aan het spelen was met zijn oudere broer Roger. Een vrouw sprak hem aan in het Spaans en beloofde hem snoep als hij mee zou komen.

Meteen werd er een grote zoekactie op touw gezet. De politie, militairen en de kustwacht werden ingezet om de jongen te vinden. Ook Luis' broer Armando werd meerdere keren ondervraagd.

Dat was allemaal tevergeefs. Luis was door de vrouw ontvoerd en op een vliegtuig gezet naar de andere kant van het land. Volgens lokale media werd hij in het oosten van de VS door een stel opgevoed alsof hij hun eigen zoon was.

Zoektocht nooit gestopt

Volgens lokale media bleef Luis al die jaren in de gedachten van zijn familie. Bij familieleden hing altijd een foto van hem. Ook de moeder van Luis, die in 2005 overleed, gaf nooit de hoop op dat hij nog in leven was.

Dat de zoektocht nieuw leven werd ingeblazen, is te danken aan Luis' nichtje, Alida Alequin. Zij deed in 2020 "voor de lol" een online DNA-test, waar een overeenkomst van 22 procent uitkwam met een man. Aanvankelijk leverde dat niet veel op.

Alida deed onderzoek in de bibliotheek van Oakland en vond daar oude foto's van Luis en zijn broer. Met haar bevindingen stapte ze naar de politie, die de vermissingszaak heropende. Uiteindelijk werd Luis gevonden, en toen hij en zijn zus (de moeder van Alida) instemden met een DNA-test, kon worden vastgesteld dat hij degene is die 73 jaar geleden ontvoerd werd.

Emotioneel weerzien

De hereniging met zijn familie gebeurde afgelopen juni, maar komt nu pas in het nieuws. Luis bedankte Alida met een knuffel: "Hij omhelsde me en gaf me een kus op de wang", zegt ze. "Ik pakte de hand van mijn moeder en zei: 'We hebben hem gevonden!'". Luis wilde zelf niet met de media zijn verhaal delen.

Wel zei Alida dat hij herinneringen had aan de ontvoering en zijn reis naar de andere kant van het land. Als hij daarover vragen stelde aan het koppel dat voor hem zorgde, kwamen daar nooit antwoorden op. Het is niet duidelijk wat er met die twee mensen, en met de vrouw die Luis ontvoerde, is gebeurd.

Ook het weerzien met zijn broer Roger was emotioneel: "Ze pakten elkaar vast en gaven elkaar een lange, stevige knuffel." De twee zagen elkaar in totaal twee keer; in augustus overleed Roger.