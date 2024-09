Eerste staking in baksteenindustrie ooit begonnen

Werknemers van een baksteenfabriek in Pannerden hebben vanochtend het werk neergelegd. De staking van ongeveer vijftig medewerkers is volgens vakbond FNV de eerste in de geschiedenis van de Nederlandse baksteenindustrie. De staking bij de Gelderse fabriek van baksteenproducent Wienerberger duurt vijf uur en eindigt om 10.30 uur.

De stakers eisen een cao waarin goede afspraken staan over structureel meer loon en maatregelen om "gezond hun pensioen te halen". Yolanda Reus van de FNV zegt dat de werknemers boos zijn. "De werkgevers boden eerst een loonstijging van 7 procent over 15 maanden, maar die is op het laatste moment verlaagd naar 4,25 procent. Er is de mensen een worst voorgehouden, maar die is net zo snel weer weggehaald."