Laatste zomerdag was echt zomers, maar de herfst start nu echt

Volle terrassen, drukte in natuurgebieden en volop zwemmers langs de stranden; Nederland liep vandaag nog even uit om alles uit de laatste zomerdag te halen. De astronomische herfst is vanmiddag officieel begonnen, en het bijbehorende weer staat ook voor de deur.

Met 25,0 graden in Twente kwam het daar zelfs nog officieel tot een zomerse dag. Gisteren was dat ook al zo in het zuiden van het land; toen werd het zelfs nog iets warmer. Voor dat soort temperaturen is het best laat in het jaar - gemiddeld is het in deze tijd van het jaar tegen de 19 graden - maar dit soort uitschieters komen wel vaker voor.