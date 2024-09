Twee jonge kinderen en moeder omgekomen bij explosie in huis bij Napels

Twee jonge kinderen en hun moeder zijn om het leven gekomen toen het huis waarin zij zich bevonden instortte na een explosie. In het Italiaanse dorp Saviano, onderdeel van de gemeente Napels, stortte het huis vanochtend vroeg in.

Reddingswerkers vonden aanvankelijk de lichamen van een 6-jarige jongen en zijn zusje van 4 jaar. Hun 2-jarige broertje kon levend onder het puin vandaan worden gehaald, de vader van het gezin werd met ernstige verwondingen opgenomen in het ziekenhuis.

Moeder en oma

De moeder van het gezin en een andere vrouw - vermoedelijk de oma van de kinderen - lagen toen nog onder het puin. Reddingwerkers probeerden hen te lokaliseren en te bevrijden, maar vanwege instortingsgevaar is dat een lastige opgave. "Om nieuwe instortingen te voorkomen, moeten we heel voorzichtig en langzaam te werk gaan", stelt een woordvoerder van de brandweer.

Na enkele uren werd het lichaam van de moeder onder het puin vandaan gehaald. De andere vrouw is nog niet gevonden. Het is niet bekend of zij nog leeft.