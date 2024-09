Dam tot Damloop stilgelegd, laatste deel lopers kan niet meer van start

De Dam tot Damloop, het grote hardloopevenement van Amsterdam naar Zaandam, is stilgelegd. Dat is vanwege de toenemende warmte, zegt de organisatie.

"De warmte leidt tot gezondheidsproblemen bij vele lopers", staat in een verklaring van de organisatie. "Als we de loop door laten gaan kunnen we niet meer garanderen dat we iedereen de juiste medische zorg kunnen bieden."