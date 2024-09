Jongen (14) zwaargewond na beroving in Deventer

Een 14-jarige jongen uit Apeldoorn is zwaargewond geraakt bij een beroving in Deventer. Het incident vond gisteravond plaats om 20.15 uur aan de Nico Bolkesteinlaan.

Agenten troffen de tiener aan, meldt RTV Oost. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar hij is geopereerd. Over zijn toestand is niks bekend.