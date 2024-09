Google Streetview De shisha- en sigaarlounge waar de schietpartij plaatsvond

NOS Nieuws • vandaag, 11:32 Vier doden en 20 gewonden bij schietpartij uitgaansgebied Alabama

Bij een schietpartij in een uitgaansgebied in de plaats Birmingham in de zuidelijke staat Alabama in de VS zijn vier doden gevallen. Meer dan twintig anderen raakten gewond. Van vier gewonden is de toestand kritiek, melden lokale media.

Twee mannen en een vrouw waren al dood toen de politie arriveerde. Een vierde slachtoffer stierf later in een ziekenhuis. De schietpartij vond plaats in het Five Points South-gebied, een plek met veel uitgaansgelegenheden, restaurants en bars. Er zijn nog geen arrestaties verricht. De politie denkt dat er meerdere schutters waren.

De schietpartij gebeurde even na 23.00 uur op zaterdagavond. De schutters zouden hebben gericht op bezoekers die in de rij stonden voor Hush, een shisha- en sigarenlounge aan Magnolia Avenue.

Wetgeving

Volgens getuigen klonk het alsof een wapen was uitgerust met een "schakelaar" die een wapen omzet in volautomatisch wapen. Het is nog niet bekend of er vanuit een voertuig is geschoten of dat de schutters te voet waren.

De politie is op zoek naar getuigen die kunnen helpen de daders op te sporen. "Er is geen informatie die te klein is", zei een politiewoordvoerder tegen journalisten. "We weten dat dit gebied vol hangt met camera's. Als u een bedrijf heeft in de buurt van Magnolia Avenue, dan hebben we u nodig omdat we weten dat uw bewakingsbeelden iets moeten hebben vastgelegd."

In Alabama wordt overwogen om wetgeving in te voeren die de schakelaars verbiedt. Iemand die betrapt wordt met een schakelaar op een Glock-pistool zou een gevangenisstraf van maximaal tien jaar moeten kunnen krijgen.

Drive-by-shooting

Een lokale zender meldt dat er dit jaar twee andere viervoudige moorden zijn gepleegd in de stad met ongeveer 200.000 inwoners. Op 13 juli kwamen bij een drive-by-shooting (een schietpartij waarbij uit een rijdend voertuig wordt geschoten) vier mensen om het leven en raakten negen anderen gewond. Op 16 februari werden vier mannen gedood bij een drive-by shooting.