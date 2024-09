Gasexplosie in mijn Iran: minstens 30 doden, meer dan 20 vermisten

Bij een gasexplosie in een kolenmijn in Iran zijn minstens 30 mijnwerkers om het leven gekomen. 17 gewonden zijn naar een lokaal ziekenhuis gebracht, melden Iraanse staatsmedia. Tientallen mijnwerkers zijn nog vermist.

De mijn is bij de stad Tabas, in de provincie Zuid-Khorasan in het oosten van Iran. Het ongeluk gebeurde gisteravond 21.00 uur lokale tijd, op 250 meter onder de grond, meldt staatszender Irna.

Volgens de Iraanse staatstelevisie werd de explosie veroorzaakt door het plotseling vrijkomen van methaangas in een van de tunnels van de mijn. Er zouden ten tijde van het ongeluk 69 mijnwerkers in de buurt van de explosie zijn geweest.

Gebrekkige veiligheidsnormen

Dit is niet de eerste ramp in de Iraanse mijnbouw. In 2009 kwamen bij verschillende incidenten twintig werknemers om het leven. Vier later kwamen elf arbeiders om het leven bij twee afzonderlijke mijnincidenten.