NOS Nieuws • vandaag, 07:09 Trump probeert Joodse kiezers voor zich te winnen Indy Scholtens Indy Scholtens

De Amerikaanse en Israëlische volksliederen klinken in de zaal. Duizenden mensen zingen luidkeels mee met beide volksliederen, één hand op de borst. Een daverend applaus barst los, vlaggen van beide landen steken boven het publiek uit, er wordt gejoeld.

Het is de opening van de jaarlijkse nationale bijeenkomst van de Israeli-American Council in Washington. De organisatie zet zich in voor het versterken van de banden tussen Israël en de Verenigde Staten en hun burgers. Het driedaagse evenement staat dit jaar in het teken van 7 oktober 2023.

Over drie weken is het een jaar geleden dat Hamas-terroristen Israël binnenvielen, 1200 mensen doodden en 240 mensen gijzelden.

Een schijnwerper wordt in Washington gericht op de familieleden van gegijzelden terwijl zij hun verhaal vertellen. Foto's van de gijzelaars verschijnen op grote schermen. Donald Trump spreekt ook vanavond. President Joe Biden en vicepresident Kamala Harris waren uitgenodigd, maar zijn niet gekomen.

Abigail Nisse is met haar moeder vanuit Californië naar Washington afgereisd. "Ik hoop dat ik hier kan leren hoe ik op mijn campus beter voor mijn Israëlische identiteit kan uitkomen", zegt de 20-jarige studente.

Ze gaat zelf in november op Harris stemmen vanwege haar abortusstandpunt, maar is benieuwd naar Trumps speech. "Hij staat voor veel dingen waar Israëliërs ook voor staan", zegt ze. "Dat Israël het recht heeft zichzelf te verdedigen zou voorop moeten staan in de politiek, vind ik."

Myles Morrell draagt een rood Make America Great Again-petje. Morrell is katholiek en latino. Hij wil met zijn komst steun uitspreken aan Israël. "Ze zijn onze trouwste bondgenoot in het Midden-Oosten", zegt hij. "Een sterk Israël is essentieel om Amerikaanse belangen in de regio te beschermen."

Morrell vindt het een schande dat Biden en Harris de uitnodiging hebben afgeslagen. "Ze beweren erg pro-Israel te zijn", zegt hij. "Maar daden zeggen meer dan woorden." Volgens Morrell is de regering-Biden verantwoordelijk voor de oorlogen in Gaza en Oekraïne en is Trump de enige die de oorlogen kan stoppen.

Peilingen

Trump wordt op het podium geroepen door Miriam Adelson, een miljardair uit Las Vegas. Zij noemt hem "een goede vriend" en "mijn president". Volgens The New York Times is haar team van plan om meer dan 100 miljoen dollar te doneren aan zijn campagne.

"De heilige band tussen de Verenigde Staten en Israël staat flink onder druk", zegt de presidentskandidaat nadat hij heeft gezegd dat hij op kop gaat in de peilingen. Trump staat kort stil bij 7 oktober en stelt dat dit tijdens zijn presidentschap nooit gebeurd zou zijn. Dat wordt gevolgd door applaus en gejoel.

Trump vertelt dat hij in de Joods-Amerikaanse gemeenschap achterloopt in de peilingen en spoort het publiek aan op hem te stemmen. Volgens de presidentskandidaat zou "elk Joods persoon" die op Harris stemt "zichzelf moeten laten nakijken". Volgens een recente peiling van het Pew Research Center steunt 65 procent van de Joodse gemeenschap Harris, 34 procent steunt Trump.

"Ik ben de beste vriend die Israël ooit gehad heeft", zegt hij. Als Harris president wordt, zal Israël volgens hem binnen twee jaar niet meer bestaan.

Ik denk dat Israël en Amerika zo'n sterke band met elkaar hebben dat het niet echt een verschil gaat maken wie er president is. De 22-jarige bezoeker Daniel

Aan het einde van Trumps toespraak barst een daverend applaus los. "Fight, fight, fight", roept het publiek. Banners met "Trump 2024" worden boven het hoofd gehouden. Een groot deel van het publiek verlaat de zaal, terwijl het programma verdergaat met meer toespraken.

De 22-jarige Daniel uit Chicago staat in de lobby met zijn moeder na te praten. Hij is niet onder de indruk van Trumps waarschuwingen, hij vond de speech vooral te lang duren. "Ik denk dat Israël en Amerika zo'n sterke band met elkaar hebben dat het niet echt een verschil gaat maken wie er president is."

Stuart wilde Trumps toespraak niet zien. Hij is al lang lid van de Israeli-American Council en is erg teleurgesteld over de keuze om Trump te laten spreken. "De mensen die Trump steunen zijn een kleine minderheid in de Joodse gemeenschap". De uitnodiging aan het adres van Trump leidt volgens hem tot verdeeldheid.

Monica Levy, gekleed in een witte jurk met een Israëlische vlag, is juist dolenthousiast over Trumps toespraak. "Ik vind echt dat hij hartstikke goed is, heel grappig ook", zegt ze.

Ze weet zeker dat ze op Trump gaat stemmen op 5 november. "Als mens kan ik hem niet uitstaan, ik vind hem afschuwelijk", zegt ze. "Maar dat is niet belangrijk voor mij, het is belangrijk wat hij zou doen voor Israël en voor de Joden."

Levy gelooft niet dat als Harris president zou worden, Israël niet meer zou bestaan binnen twee jaar. "Maar ik vertrouw haar niet, ik vind niet dat zij ooit iets goed heeft gedaan", zegt ze. "Ik weet dat niemand Trump leuk vindt, maar ik geloof wel dat de hele wereld bang voor hem is".