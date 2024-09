Alamy David Graham

NOS Nieuws • vandaag, 08:08 Stemacteur David Graham (99) van Dr Who, Thunderbirds en Peppa Pig overleden

De Britse stemacteur David Graham is op 99-jarige leeftijd overleden. Hij vermaakte generaties kinderen met bijdrages aan tv-series als Doctor Who, Thunderbirds en Peppa Pig.

Graham was als kind al gek op optreden. Na als radartechnicus te hebben gediend in de Tweede Wereldoorlog, vond hij werk op toneel en had hij enkele kleine tv-rolletjes. Na twee optredens in de Britse scifi-serie Doctor Who werd hem gevraagd de stem te leveren van een van de meest iconische vijanden van de hoofdpersoon: de Daleks.

"We gebruikten een staccatostijl en voerden dat door een synthesizer om het nog meer sinister te laten klinken", zegt hij over het ras van cyborgs dat geen enkele emotie behalve haat kent. Hun uitroep "Exterminate" om alle vijanden uit te roeien werd een van de bekendste kreten uit de serie.

AFP Een replica van een Dalek

Naast de Daleks werd Graham in de jaren 60 ook de stemacteur voor enkele rollen uit de marionettenserie Thunderbirds over een internationaal reddingsteam. Graham sprak de rollen in van piloot Gordon Tracy en technicus Brian, maar echt favoriet was zijn stem voor butler Aloysius Parker.

Graham besloot dat Parker zijn eenvoudige afkomst met een deftige klank probeerde te verbloemen en combineerde daarvoor een cockney-accent met het bekakte Queen's English. "Hij slikte zijn h's in en zette ze dan terug op totaal de verkeerde plek", legde hij een van de kenmerken voor het typetje uit.

Het stemgeluid voor het karakter had Graham gebaseerd op een ober die hem eens had bediend in een pub buiten Londen, een oud-butler van het koninklijk huis. Graham bleef een week lang terugkomen om de nuances van diens klanken op te pikken. "De man zal het niet eens geweten hebben, anders had hij wel om royalty's gevraagd."

Zie hier een interview over het ontstaan van Parker:

Graham werkte in de jaren 60 mee aan twee seizoenen van de serie en enkele films. In 2015 keerde hij als enige originele castmember terug voor nieuwe afleveringen van de serie, nu genaamd Thunderbirds are go. "Mijn rijvaardigheden zijn prima en ik heb er zin in om weer achter het stuur te kruipen met m'lady", zei hij met een verwijzing naar zijn vaste uitdrukking in die show.

Ondertussen sprak Graham ook geregeld de rol in van Opa Big in Peppa Pig. Al sinds het eerste seizoen van de kleuterserie in 2004 duikt de grootvader op om met zijn kleinkinderen te gaan varen, tuinieren of andere activiteiten te ondernemen.

Graham bleef tot op hoge leeftijd stemwerk doen. "Een groots acteur met een iconische stem en gewoon een bijzonder aardige man", omschrijft regisseur Jamie Anderson, zoon van Thunderbirds-maker Garry Anderson, hem. "We zullen hem missen."