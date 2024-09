Wekdienst 21/9: 80e herdenking Operatie Market Garden • Start Nederlands Film Festival

Wat kan je vandaag verwachten?

Wat heb je gemist?

Hezbollah heeft de dood van commandant Ibrahim Aqil bevestigd. De man werd gisteren gedood bij Israëlische luchtaanvallen op Beiroet. Aqil is het tweede lid van de zogenoemde Jihad Raad, het belangrijkste militaire orgaan van Hezbollah, dat in korte tijd is omgekomen. In juli doodde Israël al de belangrijke commandant Fuad Shukr.