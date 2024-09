Vrouw (38) in Rijswijk doodgeschoten: buren ontfermen zich over zoontje

In Rijswijk is begin deze avond een 38-jarige vrouw omgekomen bij een schietpartij. Volgens buurtbewoners heeft haar zoontje het zien gebeuren. Een arrestatieteam van de politie is de woning binnengevallen en heeft een 57-jarige man aangehouden.

Toen hij door de overbuurvrouw werd gewaarschuwd dat er een man met een wapen uit het raam van de woning hing, is de buurman met het kind een portiek in gerend. Ook een andere vrouw zegt dat ze moest rennen voor haar leven.

Klaarlichte dag

Wat zich precies in de woning heeft afgespeeld, is nog onduidelijk. Volgens buurtbewoners is de aangehouden man de buurman van het slachtoffer. De politie kan vanwege het lopend onderzoek nog niets zeggen over de relatie tussen de verdachte en het slachtoffer.