RTV Rijnmond Voor de deur van de woning van de jongen lagen kaartjes, knuffels en bloemen

In samenwerking met Rijnmond NOS Nieuws • vandaag, 17:32 Moeder krijgt 12 jaar cel en tbs voor moord op haar 9-jarige zoon

Een 37-jarige vrouw uit Hardinxveld-Giessendam in Zuid-Holland is schuldig bevonden aan de moord op haar 9-jarige zoon. Ze krijgt daarvoor 12 jaar cel en tbs. De rechtbank in Rotterdam oordeelt dat de vrouw niet in een opwelling handelde, maar dat ze haar kind bewust om het leven heeft gebracht.

Volgens de rechter is vast komen te staan dat de vrouw meerdere pogingen heeft gedaan om haar zoon om het leven te brengen. De eerste keer deed ze dat op een avond met slaapmedicatie en heliumgas. Dat mislukte.

Toen haar zoon de volgende ochtend haar slaapkamer binnenliep en bij haar in bed kroop, gaf ze hem opnieuw een dosis slaapmiddelen. Vervolgens drukte ze net zo lang een kussen op zijn gezicht tot hij niet meer ademde. Daarna probeerde ze zichzelf van het leven te beroven.

Twee dagen later werden ze gevonden door haar vader. De vrouw kwam weer bij bewustzijn, maar de jongen was niet meer te redden. Tegen de ambulanceverpleegkundigen zou ze hebben gezegd dat ze haar zoon achterna wilde.

Narcisme en borderline

Later verklaarde ze bij de rechter-commissaris opnieuw dat ze al langer het idee had om samen met haar zoon uit het leven te stappen. Ze wilde niet verder leven, omdat ze het bestaan zag als een groot gevecht.

Volgens de Rotterdamse rechtbank is er sprake van moord, omdat de vrouw bewust deed wat ze had gepland. "Ze had verschillende methodes uitgezocht. Ze had tijd om na te denken over de betekenis en de gevolgen van haar daad", schrijft Rijnmond.

De advocaat van de vrouw opperde twee weken geleden tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak dat de vrouw volledig ontoerekeningsvatbaar was. Maar dat wil de rechtbank niet aannemen. De vrouw heeft wel trekken van narcisme en borderline. Daarom wordt ze deels ontoerekeningsvatbaar verklaard.

Het drama in oktober 2023 veroorzaakte veel verdriet in Hardinxveld-Giessendam. De vader en halfbroer van de jongen spraken tijdens de zitting twee weken geleden een emotionele slachtofferverklaring uit. "Met haar handelen heeft verdachte onherroepelijk beslist over zijn leven, maar ook over zijn nabestaanden. Ze heeft hen de kans ontnomen om hem te zien opgroeien."