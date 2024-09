Dode na steekpartij bij Erasmusbrug, 'verdachte riep Allahoe akbar'

Bij een steekpartij bij het Willemsplein in Rotterdam is iemand gedood. Een tweede persoon en de vermoedelijke dader zijn gewond geraakt. Getuigen verklaarden tegenover de politie dat de verdachte 'Allahoe akbar' riep.

De verdachte is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Ook de andere gewonde is naar het ziekenhuis gebracht.

Vlak bij Erasmusbrug

De steekpartij was vlak bij de Erasmusbrug. Getuigen zijn opgevangen. De politie geeft nog geen verdere details over de toedracht van het incident.

Tegen de Telegraaf zeggen getuigen dat de man er duidelijk op uit was veel slachtoffers te maken. Volgens de krant had hij twee grote messen en stak hij in op willekeurige slachtoffers.