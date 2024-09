ANP In 2022 keerde Jos van Rey terug in het college van Roermond als wethouder.

NOS Nieuws • vandaag, 20:10 Omstreden Jos van Rey stopt als wethouder in Roermond

Jos van Rey stopt als wethouder van de gemeente Roermond, meldt zijn Liberale Volkspartij Roermond(LVR) in een persbericht. De 79-jarige Van Rey, nu wethouder voor wonen en klimaat & duurzaamheid, gaat verder als raadslid voor zijn partij.

In een brief aan de voorzitter van de Roermondse gemeenteraad zegt Van Rey er "trots op te zijn dat ik de gemeente Roermond in totaal bijna 20 jaar lang heb mogen vertegenwoordigen als wethouder."

In zijn brief schrijft hij dat het gemeentelandschap enorm is veranderd sinds zijn aantreden als wethouder in 2022. Volgens hem zijn de bureaucratie en regelgeving compleet 'doorgeslagen' en daardoor is het werk van een wethouder een stuk complexer geworden. "Het was desalniettemin een voorrecht om ook in deze tijd mijn bijdrage te mogen leveren."

Omstreden

Dat Van Rey in 2022 weer aantrad als wethouder van de gemeente Roermond was voor vele jaren ondenkbaar. In 2011 werd een onderzoek naar hem ingesteld door de gemeente. De toenmalige VVD-wethouder zou van vier lokale ondernemers gedurende een lange periode giften hebben aangenomen. In 2017 werd hij veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf, ook mocht hij twee jaar lang geen bestuursfunctie bekleden.

Behalve voor corruptie werd hij ook veroordeeld voor witwassen, betrokkenheid bij stembusfraude en het lekken van vertrouwelijke informatie tijdens de sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester in Roermond.

De LVR is een afsplitsing van de VVD. Van Rey richtte hem in 2013 op toen de VVD hem onder druk zette om af te zien van zijn kandidatuur voor de verkiezingen in 2014 wegens de verdenking van corruptie. In april 2015 zette de VVD Van Rey uit de partij.

Jos van Rey stopt per 7 november met zijn werkzaamheden als wethouder. Aijiththan Loganathan volgt hem op als wethouder.