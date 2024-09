ANP Woningen in Amsterdam

Belasting woningbezitters Amsterdam ruim 25 procent verhoogd

Amsterdam verhoogt volgend jaar de onroerendezaakbelasting (ozb) met zo'n 27 procent. Het extra geld wil het college steken in onder meer jeugdzorg, de energietransitie en het tegengaan van zwerfafval, blijkt uit de begroting voor 2025.

In de lokale politiek wordt verdeeld gereageerd op deze plannen. Volgens de coalitiepartijen is de verhoging noodzakelijk, maar bij de oppositie stuit het het plan op kritiek.

Op jaarbasis gaat de ozb op jaarbasis met gemiddeld 86 euro per woning omhoog: van 313 naar 399 euro.

De afvalstoffenheffing blijft de komende twee jaar wel gelijk. De gemeente erkent namelijk dat dat bedrag nu al relatief hoog is vergeleken met andere gemeenten. De ozb-verhoging komt neer op 27 procent, meldt NH.

'Huizenbezitter gebruikt als pinautomaat'

De oppositiepartijen reageren verbijsterd op de plannen. Zo spreekt de VVD van een "ongekend forse verhoging". De huizenbezitter wordt volgens de grootste oppositiepartij gebruikt als pinautomaat.

"Het college heeft in de afgelopen jaren de gemeentebelastingen bijna naar het maximale verhoogd", zegt VVD-raadslid Kune Burgers tegen de lokale omroep AT5. "De middenklasse wordt op deze manier maximaal uitgekleed. Dit baart ons grote zorgen."

Ook het CDA zegt de verhoging "volstrekt onacceptabel en onrechtvaardig" te vinden. "Het is een grote misvatting van linkse partijen dat huizenbezitters rijk zijn en dat je daar maar belasting kan blijven verhogen", aldus CDA-raadslid Rogier Havelaar.

Absolute prioriteit

Maar volgens coalitiepartij PvdA is het verhogen van de ozb onvermijdelijk. "We verhogen de ozb omdat dat noodzakelijk is om de stad sterk te houden, maar laten tegelijkertijd de afvalstoffenheffing voor twee jaar ongemoeid", zegt PvdA-raadslid Farley Asruf. "Dat is een bewuste keuze om de lasten voor Amsterdammers beheersbaar te houden."

Verantwoordelijk wethouder Hester van Buren, ook van de PvdA, voegt toe: "We verhogen de ozb ook omdat we de jeugdzorg niet in de kou willen laten staan en omdat we de afvalstoffenheffing niet willen laten stijgen", zegt ze bij AT5.

Volgens haar is het aanpakken van afval op straat "een absolute prioriteit". Er wordt 13 miljoen euro extra vrijgemaakt en de eerder genomen maatregelen om de stad schoon te houden worden verlengd. Per jaar gaat er 24 miljoen euro extra naar jeugdzorg en is er 13 miljoen euro voor bepaalde trajecten naast de reguliere jeugdzorg.