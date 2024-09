NH Bloemen en knuffels op de plek van de schietpartij

In samenwerking met NH NOS Nieuws • vandaag, 17:09 Veertien jaar cel voor dodelijke schietpartij bij café in Den Helder

Een 27-jarige man die vorig jaar augustus in Den Helder een 25-jarige man doodschoot en twee anderen verwondde, moet veertien jaar de cel in. De rechter rekent het de man zwaar aan dat hij meerdere keren in de richting van het slachtoffer schoot, terwijl er veel onschuldige mensen bij stonden.

De schietpartij was rond middernacht voor een café. Een 25-jarige man uit Alkmaar kwam om het leven, twee anderen raakten gewond, onder wie één persoon ernstig. Veel mensen zagen het gebeuren.

Ruzie

Aan de schietpartij zou een ruzie in het café vooraf zijn gegaan. Die was volgens de rechtbank tussen het slachtoffer en twee vrienden van de verdachte. Toen er buiten bij het café opnieuw een conflict ontstond tussen het drietal, trok de verdachte zijn wapen en schoot meerdere keren op het slachtoffer.

De man werd drie keer geraakt en bezweek later die avond aan zijn verwondingen. Bij het schieten werd ook een omstander in zijn borst geraakt, die daardoor zwaargewond raakte. Daarnaast werd een van de vrienden van de verdachte door een kogel in zijn vinger geraakt.

Futiele aanleiding

De verdachte heeft van het begin af aan verklaard uit zelfverdediging te hebben geschoten, meldt NH. Naar eigen zeggen had het slachtoffer een vuurwapen bij zich en was hij bang dat de man hem of zijn vrienden iets aan ging doen. "Ik dacht: 'het was hij of ik'", verklaarde hij.

De rechter gaat daar niet in mee. Uit onderzoek bleek dat het slachtoffer geen vuurwapen bij zich had. Bovendien was de verdachte niet betrokken bij de ruzies met het slachtoffer.

Volgens de rechtbank is het slachtoffer om een "futiele aanleiding" doodgeschoten. Daarnaast wordt het de verdachte zwaar aangerekend dat hij meerdere keren in drukke straat schoot. "Door vijf keer op het slachtoffer te schieten, terwijl het op dat moment druk was en er meerdere mensen vlak bij het slachtoffer stonden, heeft hij bewust het risico genomen dat hij ook iemand anders zou raken."

De verdachte is veroordeeld voor doodslag en poging tot doodslag. De rechter woog bij de strafbepaling mee dat de verdachte een strafblad heeft en ten tijde van de schietpartij nog in zijn proeftijd zat. Het Openbaar Ministerie had eerder zeventien jaar cel geëist. Ook moet de man in totaal ruim 100.000 euro aan schadevergoeding betalen aan de nabestaanden.