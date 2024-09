The Global Fund / Brian Otieno Zuster onderzoekt moeder in verwachting met mogelijke malariaklachten

NOS Nieuws • vandaag, 00:03 Wereldwijd 65 miljoen levens gespaard door lager sterftecijfer hiv, malaria en tbc

Het sterftecijfer door de ziektes malaria, tuberculose en hiv is in de periode tussen 2002 en 2023 wereldwijd met ongeveer 61 procent afgenomen. Het leven van naar schatting 65 miljoen mensen is daardoor gespaard.

Dat staat in een rapport van de Zwitserse organisatie Global Fund. Die organisatie financiert met donaties van landen als Frankrijk, België en Duitsland en andere donateurs projecten in meer dan honderd landen om deze ziektes te bestrijden.

Ook Nederland doneert al jarenlang aan het fonds. Zo werd er in 2022 nog 180 miljoen euro gedoneerd vanuit ontwikkelingshulp.

Ruim twintig jaar geleden was een ziekte zoals hiv nog een doodsvonnis in ontwikkelingslanden. Dat is nu enorm omgedraaid. Marijke Wijnroks, tropenarts

"Er zit veel goed nieuws in het rapport", vertelt Marijke Wijnroks, tropenarts en manager bij Global Fund die eerder als arts werkte in ontwikkelingslanden.

Ze is trots op de resultaten. "Ruim twintig jaar geleden was een ziekte als hiv nog een doodsvonnis in ontwikkelingslanden. Dat is nu enorm omgedraaid", vertelt de arts. Alleen al het afgelopen jaar gaf de organisatie 1,8 miljard euro aan verschillende projecten.

In het rapport valt bijvoorbeeld te lezen dat er in de afgelopen 21 jaar 227 miljoen klamboes zijn uitgedeeld, 53,9 miljoen hiv-testen zijn afgenomen en 171 miljoen mensen zijn behandeld voor malaria.

Volgens Wijnroks is het belangrijk om in te zetten op het voorkomen van ziektes naast het behandelen. "Ik heb door de jaren heen veel kinderen dood zien gaan aan malaria", vertelt ze. "Terwijl je dat grotendeels kunt voorkomen door kinderen onder een net te laten slapen."

Zorgen om bezuinigingen

Het nieuwe kabinet heeft flinke bezuinigingen aangekondigd op ontwikkelingshulp en dat baart zorgen, vertelt Wijnroks. "Nederland is altijd een consistente donateur geweest en het is belangrijk dat we op die steun kunnen rekenen."

Volgens de arts kan het terugtrekken van Nederlandse donaties negatieve gevolgen hebben op de donaties van andere partijen. "We gaan er alles aan doen om de minister ervan te overtuigen dat dit een goede investering is bij het bestrijden van tbc, hiv en malaria."

Wijnroks benadrukt dat de strijd nog niet gestreden is. "Het gaat wel de goede kant op, maar we zijn nog niet klaar met het bestrijden van deze ziektes."

Volgens haar is het geld ook de komende jaren nog hard nodig. "Voor het eerst in jaren zitten er voor tbc en hiv nieuwe medicijnen in de pijplijn, dat biedt een unieke kans om effectievere middelen in te zetten."