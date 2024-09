Uitbaters parenclub aangehouden in zaak dood gevonden man

Een Nederlandse man (51) en vrouw (33) zijn aangehouden in het onderzoek naar de moord op een 57-jarige man uit het Belgische Maaseik. De man werd zaterdag dood gevonden in Maarheeze, een dorp in Noord-Brabant, vlak bij de grens.

De verdachten zijn de uitbaters van een parenclub in Maaseik, waar het slachtoffer naar alle waarschijnlijkheid om het leven is gebracht. Zijn levenloze lichaam werd, gewikkeld in plastic, aangetroffen op de achterbank van zijn auto in het buitengebied.