Pakistaanse Siamese tweeling succesvol gescheiden

Een Siamese tweeling is in Turkije succesvol van elkaar gescheiden tijdens een 14 uur durende operatie. De Pakistaanse baby's Minal en Mirha werden geboren met hun hoofden aan elkaar gegroeid. Ook deelden de meisjes vitale bloedvaten en weefsel in hun brein.

Gemini Untwined werd speciaal opgericht voor kennisdeling over tweelingen die met de hoofden aan elkaar geboren worden. Slechts 5 procent van alle Siamese tweelingen is een zogenoemde craniopagus-tweeling, waarbij de hoofden aan elkaar zitten. Veel van hen overlijden voor of tijdens de geboorte. Als ze niet gescheiden worden na de geboorte is hun levensverwachting laag.