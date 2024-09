EPA Een ambulance in Beiroet na de pieperaanval

NOS Nieuws • vandaag, 16:20 Experts onder indruk van pieperaanval: 'Hezbollah in alle lagen geraakt'

Jordanië vreest dat Israël de hele regio meesleept in een oorlog; VN-mensenrechtenchef Volker Türk ziet een schending van het internationaal recht. Het zijn enkele kritische reacties op de aanval via piepers op Hezbollah in Libanon.

De twaalf doden en bijna 3000 gewonden die daarbij vielen, waren vermoedelijk voor het leeuwendeel leden van Hezbollah, maar er werd ook een meisje van 9 gedood dat de pieper naar haar vader had willen brengen. Toch wordt er in kringen van inlichtingen-, cyber- en defensie-experts vanwege de complexiteit vooral met een zekere bewondering naar de aanval gekeken. "De enige in de regio die dit kan is de Mossad."

Inlichtingen-, cyber- en defensiespecialist Hugo Vijver heeft met verbazing en veel interesse naar de aanval gekeken. Hij werkte vijftien jaar bij de AIVD, de MIVD en het ministerie van Defensie en ziet dat de daders heel zorgvuldig te werk zijn gegaan.

"Vooral hoe complex de aanval is en hoeveel informatie de daders hebben moeten verzamelen", begint Vijver, die denkt dat het niet anders kan dan dat de Israëlische inlichtingendienst Mossad hierachter zit.

Spionnen

"Ze moeten via spionnen hebben geweten dat Hezbollah nieuwe piepers nodig had. Vervolgens hebben ze een bedrijf opgericht en die piepers verkocht aan Hezbollah of ze zijn erachter gekomen welk bedrijf die dingen zou gaan leveren. In dat geval moeten ze hebben ingebroken bij dat bedrijf en de bestelling hebben vervangen of bewerkt."

Naar de mening van Vijver is de Mossad de enige inlichtingendienst in de regio die zo'n actie kan uitvoeren en die er ook belang bij heeft. "Ze zijn innovatief, offensief en defensief."

Wat is een pieper of semafoon? De pieper (ook wel pager, buzzer of semafoon) is een apparaatje waarmee je iemand een signaal of tekstberichtje kunt sturen. Ze bestaan al sinds de jaren 60, maar werden vooral in de jaren 80 en 90 veel gebruikt. Daarna werden ze verdrongen door de mobiele telefoon.

Bas Rietjens, hoogleraar inlichtingen en veiligheid van de Defensieacademie is vooral onder de indruk van de omvang en de reikwijdte van de aanval. "Zoiets vraagt heel veel planningscapaciteiten. Het vergt veel logistieke kennis en ervaring. Zeker om een plekje te bemachtigen binnen de logistieke lijnen om de piepers te manipuleren zonder dat Hezbollah dat doorheeft", legt Rietjens uit.

"Daarnaast is er ook veel technische expertise geweest. Ze hebben op afstand deze piepers laten ontploffen. Dat vergt wel wat", zegt Rietjens, die ook denkt dat de Mossad een logische dader zou zijn, maar daarover niet te veel wil speculeren.

Bekijk hier een ontploffing van een pieper:

0:19 Tas van man ontploft in supermarkt Beiroet

Vijver schetst dat de actie past in een rijtje van acties die de Mossad de laatste decennia uitvoerde. "Deze komt wel in de geschiedenisboeken. De actie doet mij denken aan de jaren na 1972 toen Israëlische atleten tijdens de Spelen werden gegijzeld en een deel werd vermoord."

"Daarna was Israël lang bezig met het uitschakelen van de daders. Ze deden dat onder meer met een telefoon die tot ontploffing werd gebracht toen hij afging", zegt Vijver.

Volgens Rietjens heeft de Mossad nog nooit een actie van zo'n omvang uitgevoerd. "Er zijn meer dan 3000 piepers tegelijkertijd afgegaan. De Mossad is bekend en berucht om moorden, ontvoeringen en geheime operaties. Ook in het buitenland. Maar op deze schaal met zoveel slachtoffers, dat is een unieke operatie waar ook andere inlichtingen professionele bewondering voor zullen hebben."

Als in een film?

De actie voelt bijna filmisch aan en zou niet misstaan in Hollywood. "Het opmerkelijke is juist dat acties van inlichtingen in het echt nog fantastischer zijn", zegt Vijver.

De inlichtingenspecialist verwacht dat Israël de actie als een succes zal zien. "Ze zullen dat nooit hardop zeggen, maar ze hebben veel Hezbollah-strijders ernstig verwond en uitgeschakeld. Nog los van de psychische klap die is toegebracht."

Collega-expert Rietjens voegt daaraan toe dat Hezbollah in het hart geraakt is. "Er zijn medewerkers door alle lagen van de organisatie geraakt. Niet alleen in Libanon, maar ook in Syrië."

"Met een operatie hebben ze in alle lagen van Hezbollah angst ingeboezemd. Deze mensen gaan niet snel weer een pieper gebruiken. En ze waren juist in gebruik genomen om niet meer te hoeven communiceren met telefoons omdat ze bang waren daardoor door Israël te worden geïdentificeerd en gelokaliseerd. Daardoor is het een grote disruptie in de operatie en alle acties van Hezbollah. Er is ze een hele grote slag toegebracht."

Liveblog Volg de laatste ontwikkelen in het Midden-Oosten in ons liveblog.