Porsche botst tegen vangrail, bestuurder waarschijnlijk 38-jarige vrouw

Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 21.00 uur ter hoogte van Zwanenburg. Bij de vrouw zaten een kind en vermoedelijk een man in de auto toen ze tegen de vangrail reden. De politie heeft de vrouw en het kind later op de avond gesproken. Daarna zijn ze beiden voor controle naar het ziekenhuis vervoerd.

Bij de aanrijding was ook een tweede auto betrokken. De bestuurder daarvan is ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

De politie is op zoek naar getuigen, dashcambeelden of mensen die meer kunnen vertellen over het ongeluk. De vrouw en andere betrokkenen zullen later worden verhoord, meldt de politie.