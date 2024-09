NOS Nieuws • vandaag, 21:24 Celstraf voor advocaat die cliënt liet meeluisteren met verhoor andere cliënt

Een strafrechtadvocaat in Schiedam is veroordeeld tot vijf maanden gevangenisstraf, waarvan twee voorwaardelijk. In 2020 schond hij met opzet zijn beroepsgeheim, zegt de rechtbank.

Advocaat Ralph T. had destijds een cliënt die werd verdacht van een drugsdelict. Toen die cliënt werd verhoord door de politie, luisterde de advocaat telefonisch mee vanuit zijn kantoor, omdat er coronabeperkingen golden.

Hij liet een andere cliënt echter ook meeluisteren. Die persoon was ook verdachte in een drugszaak en had belang bij de informatie uit het verhoor.

De zaak kwam aan het licht toen de politie in 2022 in een ander onderzoek chatgesprekken onderschepte waarin verdachten informatie deelden uit het betreffende verhoor. Advocaat T. werd in de chats geprezen voor het laten meeluisteren.

'Integriteit te grabbel gegooid'

Volgens de rechtbank heeft T. met zijn daad de georganiseerde drugscriminaliteit gefaciliteerd. Bovendien heeft hij zijn integriteit te grabbel gegooid en het vertrouwen van rechters, officieren van justitie en de politie beschaamd, zegt de rechter.

De straf is hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat had gepleit voor 240 uur taakstraf en een voorwaardelijke celstraf. Die eis deed volgens de rechtbank echter geen recht aan de ernst van de feiten.

De rechter neemt het de advocaat bovendien kwalijk dat hij geen verantwoordelijkheid heeft genomen. T. stelde dat er geen bewijs was dat hij zijn beroepsgeheim had geschonden.