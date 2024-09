Nieuwe Instagram-functie geeft ouders meer controle over account kind

Instagram heeft een nieuwe functie in de app gebouwd waarbij automatisch beperkingen gelden voor minderjarige gebruikers. Deze nieuwe instellingen geven ouders meer controle over het instagramgebruik van hun kinderen.

De functie, genaamd 'teen accounts', gaat vandaag in voor nieuwe accounts van tieners in de Verenigde Staten, Canada, het Verenigd Koninkrijk en Australië. De instellingen van bestaande accounts van minderjarigen worden binnen twee maanden aangepast.

Het is nog onduidelijk wanneer Instagram de wijzigingen in de Europese Unie doorvoert.

Instagramaccounts van gebruikers tussen de 13 en de 18 - de minimumleeftijd voor Instagram is 13 - staan vanaf nu standaard op privé. Dat betekent dat alleen volgers die zij hebben geaccepteerd hun posts kunnen zien en ze geen berichten kunnen ontvangen van accounts die ze niet volgen. Ook krijgen ze 's nachts geen pushmeldingen van notificaties en krijgen ze na 60 minuten een melding om de app af te sluiten.

Toestemming ouder

Daarnaast is er een 'parental supervision'-functie ingebouwd, die zowel het kind als de ouder moet inschakelen. Met die functie kunnen ouders een tijdlimiet instellen voor hun kind om het platform te gebruiken. Ook kunnen ze zien naar welke accounts hun kinderen berichten hebben gestuurd in de afgelopen zeven dagen.

Schadelijke effecten

De maatregelen komen na jaren van aanzwellende kritiek van overheden en ouders op Meta. In de Verenigde Staten hebben tientallen staten het techbedrijf aangeklaagd omdat ze het ervan verdenken de schadelijke psychische effecten van sociale media voor kinderen voor lief te nemen uit winstbejag.

Meta, het moederbedrijf van Instagram, zegt met deze nieuwe instellingen tegemoet te komen aan de zorgen. "De drie belangrijkste zorgen die we van ouders horen, zijn dat hun tieners content zien die ze niet willen zien, dat ze ongewild worden benaderd door vreemden en dat ze te veel tijd doorbrengen op de app", zegt Naomi Gleit, productmanager bij Meta. "Met teen accounts adresseren we die zorgen."

Liegen over leeftijd

Bestaande functies waarmee ouders het instagramgebruik van hun kinderen konden controleren, werkten onvoldoende, zei Nick Clegg, hoofd Global Affairs bij Meta, vorige week tijdens een evenement. "Als techbedrijf bouwen we dit soort dingen, maar ouders maken er geen gebruik van."

Critici zeggen dat het ouders tot nu toe lastig werd gemaakt om van die instellingen gebruik te maken, omdat ze moeilijk te vinden zijn in de app en veel ouders er niet bekend mee zijn. Dat accounts van tieners nu standaard in de tienerinstellingen staan, moet hier verandering in brengen,