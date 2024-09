ANP Yesilgöz en Schippers (VVD), Timmermans en Rosenmöller (GL-PvdA)

NOS Nieuws • vandaag, 15:46 Reacties uit de Kamer: van 'trots' tot 'feitenvrij'

Uit de Tweede Kamer komen verdeelde reacties op de plannen van het kabinet. En zoals te verwachten was, is de oppositie vaak kritisch en de coalitie juist vaak tevreden.

GroenLinks-PvdA-leider Timmermans vindt dit kabinet een kabinet voor de rijken. Volgens hem ziet het er niet goed uit voor de mensen met een smalle beurs. Hij wil verder dat de Kamer meer wordt betrokken bij het asielbeleid van het kabinet.

"De Kamer moet niet buitenspel worden gezet", zegt Timmermans, doelend op de de plannen om een deel van de vreemdelingenwet buiten werking te stellen, zonder dat het parlement daarover stemt.

Volgens hem wordt er ook te veel bezuinigd op onderwijs. "Als je ervoor wil zorgen dat de leesvaardigheid omhoog gaat en dat je wilt investeren in onderzoek, waarom bezuinig je op al de die terreinen?"

'Kabinet van gebroken beloften'

D66-voorman Jetten is er blij mee dat op het gebied van klimaat en wonen een deel van het beleid van het vorige kabinet wordt voortgezet, maar ook hij hekelt de bezuinigingen op onderwijs. Hij vindt verder dat het kabinet veel meer oog moet hebben voor kunst en cultuur. Theaterkaartjes worden duurder door de voorgenomen verhoging van de btw daarop.

SP-leider Dijk vindt dat het kabinet veel dingen die voor de verkiezingen zijn gezegd niet waarmaakt: "Het is een kabinet van gebroken beloften." Als voorbeelden noemt hij het niet afschaffen van het eigen risico in de zorg en het vroegpensioen.

Volgens hem krijgen het bedrijfsleven, mensen met grote vermogens en vastgoedbezitters wel "allemaal douceurtjes". Hij vindt verder dat er meer moet worden gedaan om de armoede op te lossen.

CDA mist warmte

CDA-leider Bontenbal mist "warmte" in de plannen. Hij vindt dat het kabinet veel belooft en een hoop problemen wil aanpakken, maar volgens hem wordt het moeilijk om dat te realiseren: "Ze leggen een grote claim op de toekomst". Hij wil dat er meer wordt geïnvesteerd in een "sterke samenleving" en is bijvoorbeeld tegen het schrappen van de maatschappelijke diensttijd.

Ook ChristenUnie-leider Bikker hekelt het niet doorgaan van de maatschappelijke diensttijd. "Je vergeet de generatie die het meest naar elkaar om kan zien." ze zet ook vraagtekens bij de manier waarop het kabinet met de rechtsstaat omgaat. "Dat moet blijken uit het beleid: niet kiezen voor chaos, maar rechtsstatelijk beleid.

SGP-leider Stoffer vindt het goed dat er "keuzes worden gemaakt, op het gebied van wonen, migratie, wonen en migratie. "daar hebben gewone mensen echt wel wat aan." In het algemeen is hij "positief-kritisch". Hij vindt wel dat er wat moet worden gedaan aan "de kloof tussen een- en tweeverdieners".

'Feitenvrij ophitsen'

Partijleider Ouwehand van de Partij voor de Dieren denkt niet dat het kabinet de problemen gaat oplossen. Volgens haar doet het kabinet aan "feitenvrij ophitsen en zondebokpolitiek." Op het gebied van landbouw vindt ze de plannen "erger dan ooit" en blijft het kabinet keuzes uit de weg.

Denk-leider Van Baarle vindt de plannen "een aanval op de kansengelijkheid". Volgens hem krijgen Nederlanders er aan koopkracht "bijna niks" bij en blijft de armoede in stand. Hij vindt ook dat voor dit kabinet "waar Wilders aan de knoppen zit gelijkwaardigheid geen prioriteit is.

Volt-voorman Dassen zegt naar aanleiding van de woorden van de koning, dat we moeten kijken naar "wat wel kan", dat het kabinet vooral bezig is de Nederlanders klein te houden: "We vergeten te investeren in de toekomst. De zorg, het onderwijs en de bestaanszekerheid kunnen we in de toekomst niet betalen als we nu niet investeren in banen en innovaties."

JA21 vindt de chemie binnen de coalitie het grootste probleem: "Er wordt heel veel gezegd en beloofd, maar leidt dit nou tot resultaat of blijft men met elkaar bezig?", vraagt partijleider Eerdmans. Volgens hem is de asielparagraaf op zichzelf prima. Hij noemt zijn partij "de rechtse waakhond van het kabinet".

Blije fractievoorzitter

De regeringspartijen kunnen zich in grote lijnen wel vinden in de plannen.

Voorman Wilders van regeringspartij PVV denkt dat er veel draagvlak is voor de plannen van het kabinet "om de enorme asielcrisis terug te dringen en om meer woningen te bouwen". Hij noemde zichzelf een heel blije fractievoorzitter, die er veel zin heeft om de plannen uit te voeren. Naar eigen zeggen heeft hij ook concessies moeten doen: "We hebben ook onze handtekening gezet onder al die klimaat-gekkigheid".

VVD-leider Yesilgöz zegt blij te zijn met het voornemen om werken meer te gaan laten lonen: "Ik wil dat hardwerkende Nederlanders gaan merken dat ze erop vooruit gaan." De VVD zal daar ook de komende tijd op blijven hameren. Ze gaat ervan uit dat haar coalitiepartners zich aan de afspraken houden: "Het is hartstikke mooi om extraparlementair te zijn en om ruimte geven aan de fracties, maar we moeten het land niet onbestuurbaar maken. Daar is geen enkele Nederlander mee geholpen."

Waarnemend NSC-fractievoorzitter Van Vroonhoven herhaalde dat de asielplannen van het kabinet moeten "kloppen met de Grondwet." Gisteren zei ze dat haar partij niet akkoord kan gaan met plannen als die een negatief oordeel krijgen van de Raad van State. Dat leidde toen tot wrevel bij de coalitiepartners.

"Dat was een eerlijk antwoord op een vraag." Ze zei verder over de vandaag gepubliceerde plannen dat dit kabinet "met echte oplossingen komt en dat het echt wil doorpakken". Daar is ze tevreden over, ook al kunnen volgens haar op het gebied van bestaanszekerheid "nog meer slagen worden gemaakt".

Scherven opruimen

BBB-leider Van der Plas ziet veel "BBB-stempels" in de plannen. Volgens haar krijgen boeren echt de middelen om te innoveren. "Het transitiefonds was vooral een uitkoopfonds." Dat transitiefonds werd ingesteld door het vorige kabinet, maar is door de ploeg van Schoof weer afgeschaft.

Over het oplossen van de mestproblemen herhaalde Van der Plas dat dit kabinet "de scherven moet opruimen" omdat eerdere kabinetten "gaten hebben laten vallen".