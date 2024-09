ANP De Raad van State in Den Haag

NOS Nieuws • vandaag, 15:42 Raad van State adviseert: bij plannen ook kijken of er wel personeel voor is Marleen de Rooy Politiek verslaggever

Personeelstekort is steeds vaker een probleem bij het uitvoeren van politieke ambities. Daarom zou het kabinet beter naar de beschikbaarheid van personeel moeten kijken, voordat maatregelen worden genomen.

Voldoende mensen vinden is een steeds urgenter probleem, legt vicepresident Thom de Graaf van de Raad van State uit. Politiek gaat over de verdeling van schaarse middelen. "Vroeger was de hamvraag: is er financiële dekking, nu is dat: is er voldoende personeel?"

De Raad van State zegt dan ook dat het verstandig zou zijn als de verschillende ministeries samen naar het probleem rondom de arbeidsmarkt te kijken. "Een structurele hervormingsagenda op dat gebied, zou ook op lange termijn geld kunnen besparen."

Denk daarbij niet alleen aan belastingen, maar ook aan toeslagen, kinderopvang, schooltijden en verlofregelingen. Het huidige belasting- en toeslagenstelsel ontmoedigt meer gaan werken, schrijft de Raad in haar advies.

Vooral werkgevers in het onderwijs, de gezondheidzorg en de bouw hebben last van de arbeidsmarktkrapte. Dit zijn sectoren die belangrijk zijn voor het realiseren van de kabinetsplannen, denk bijvoorbeeld aan de ambitie om 100.000 huizen per jaar te bouwen.

Kanttekeningen

De financiële ruimte die dit kabinet heeft is kleiner dan die van zijn voorgangers. "Het vorige kabinet heeft veel uitgegeven." De ambitie van minister Heinen van Financiën om zich aan alle begrotingsregels te houden, juicht de Raad van State toe.

Toch zijn er ook dit jaar kanttekeningen. Bij een aantal van de posten die geld moeten opleveren is het nog maar de vraag of dat ook echt gaat lukken. Het kabinet wil korten op het geld dat naar jaarlijks naar Europese Unie gaat, en de bedragen die aan asiel worden uitgegeven. "Het zal in de toekomst moeten blijken of dat geld ook echt binnenkomt," zegt De Graaf.

Niet op de vluchtstrook

Echte buffers zijn er niet, waarschuwt de Raad. "Pas op dat je niet structureel op de vluchtstrook gaat rijden." Want als die posten inderdaad minder geld opleveren, of er andere tegenvallers zijn, dan dreigt overtreding van de Europese begrotingsregels.

Om mensen te verleiden meer uren te gaan werken of aan het werk te gaan, gaat het kabinet de belasting voor werkenden verlagen. Dat zal wel effect hebben, denkt de Raad van State.

Maar het is niet de oplossing van het hele probleem, staat in het advies. De keuze om meer te gaan werken hangt van meer factoren af dan alleen een hoger inkomen. Ook zaken als de beschikbaarheid van kinderopvang spelen mee.

"Beslissingen over de hoeveelheid werk worden gebaseerd op hoeveel werk oplevert in relatie tot andere taken en voorkeuren".