Stakende Samsung-werknemers opgepakt in India

Werknemers van de fabriek in de zuidelijke deelstaat Tamil Nadu staken al een week voor meer loon, betere werktijden en erkenning van hun vakbond. De stakingsactie bij het Zuid-Koreaanse elektronicaconcern is een van grotere protestacties van arbeiders van de laatste jaren in India.

De opgepakte stakers zijn volgens de politie ondergebracht in partycentra, omdat er niet genoeg plek is op politiebureaus. Onder de arrestanten zou ook een vakbondsleider zitten.

Banen

Premier Modi heeft de laatste jaren sterk ingezet op het aantrekken van buitenlandse investeerders, om meer banen te creëren. De elektronicasector is inmiddels goed voor een omzet van 500 miljard dollar. India is voor investeerders aantrekkelijk vanwege de lage lonen, en om minder afhankelijk te zijn van productie in China. Er is tegelijkertijd veel kritiek op de werkomstandigheden.