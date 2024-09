SQ Vision Het ongeluk was aan het eind van de middag

NOS Nieuws • vandaag, 18:55 • Aangepast vandaag, 19:39 Motor met zijspan rijdt in op mensen bij evenement Gemert: dode en gewonden

Bij een ongeluk op een evenement met klassieke motorfietsen in Gemert, in Noord-Brabant, is aan het eind van de middag een 77-jarige man uit Alkmaar om het leven gekomen. Twee andere mensen raakten gewond.

Door nog onbekende oorzaak reed een motor met zijspan in op de slachtoffers. Of de slachtoffers toeschouwers waren of leden van de organisatie kon de politie nog niet zeggen. De bestuurder van de motor en de passagier in de zijspan raakten niet gewond.

De organisatie van Classic Motorrace Gemert zegt dat het evenement is stilgelegd, maar wil er verder niets over kwijt. "De politie heeft alles in onderzoek."

Aan het motorevenement in Gemert mogen alleen motoren meedoen die gebouwd zijn voor 1973. De Classic Motorrace wordt sinds 2015 jaarlijks gehouden aan de Koksedijk.

Ongeluk op A2

Eerder vanmiddag was er op de A2 bij Vianen ook een dodelijk ongeluk met een motor met zijspan. De bestuurder was in de vangrail terechtgekomen en zwaargewond geraakt.

Hulpdiensten probeerden hem nog te redden, maar de man uit Duitsland overleed korte tijd later aan zijn verwondingen. De toedracht is nog niet bekend.