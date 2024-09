AFP Matteo Salvini bij een bezoek aan Lampedusa in 2022

NOS Nieuws • vandaag, 02:31 Eis: zes jaar cel Italiaanse vicepremier Salvini voor tegenhouden migrantenschip

De Italiaanse aanklager in Palermo heeft zes jaar cel geëist tegen vicepremier Matteo Salvini. Hij wordt ervan verdacht dat hij in 2019, toen hij nog minister van Binnenlandse Zaken was, niet toestond dat een schip met migranten zou aanmeren op het eiland Lampedusa.

Aan boord van het schip waren 147 vluchtelingen, die van de Middellandse Zee waren gered. Door de weigering van Salvini moesten ze bijna drie weken op zee dobberen tot ze aan land konden gaan. Dat gebeurde pas nadat justitie beslag had laten leggen op het schip, omdat het beleid van Salvini in strijd was met het internationale recht.

Salvini noemt de eis "dwaas": "Zes jaar gevangenisstraf voor het blokkeren van het schip en het verdedigen van Italië en de Italianen? Het beschermen van Italië is geen misdaad en ik zal nooit opgeven."

Meloni steunt Salvini

Salvini is de leider van de rechts-populistische partij Lega en staat bekend als fel anti-migratie. Hij is inmiddels minister van Infrastructuur in de regering-Meloni.

Meloni schaart zich achter Salvini: "Het is ongelooflijk dat een minister van de Italiaanse Republiek zes jaar cel riskeert voor het uitvoeren van zijn werk door de grenzen van het land te verdedigen."

Wanneer er een definitieve uitspraak komt in de zaak is nog niet duidelijk.