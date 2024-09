ANP Arie van der Veer in 2008

NOS Nieuws • vandaag, 17:05 Voormalig EO-voorzitter Arie van der Veer (82) overleden

Voormalig EO-voorzitter en presentator Arie van der Veer is op 82-jarige leeftijd overleden. Hij is vandaag in het bijzijn van zijn vrouw en kinderen overleden, meldt de EO.

Van der Veer was tussen 1990 en 2008 voorzitter van de Evangelische Omroep en tussen 1991 en 1998 ook vicevoorzitter van de NOS. Bij de EO was hij ook actief als presentator van onder meer Nederland Zingt, De Kapel en Nederland Zingt op Zondag.

De laatste tijd kampte hij met verschillende gezondheidsproblemen. Zo kreeg hij in 2018 een herseninfarct en werd bij hem meermaals kanker geconstateerd. In augustus zei Van der Veer: "De chemo's hebben mijn lichaam gesloopt. Ik kan niet ver meer lopen. Ik ben intens moe."

Workaholic

De omroepman zei dat hij zo lang mogelijk wilde blijven werken. In een interview in Visie, de programmagids van EO, zei hij daarover in 2020: "Nu ben ik sowieso een werkezel, maar daarom blijf ik misschien ook wel zo lang mogelijk werken. Ik ben een beetje een workaholic. Des te groter zou de straf zijn als ik moet stoppen."

Behalve bestuurder en presentator was Van der Veer predikant bij de Christelijk Gereformeerde Kerken. Toen hij in 2008 afscheid nam bij de omroep, werd hij onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.