Getty Michael Matthews

NOS Wielrennen • vandaag, 22:20 Machtige Matthews wint voor derde keer in Quebec, Pogacar test benen voor WK

Michael Matthews heeft, na 2018 en 2019, voor de derde keer de Grand Prix van Quebec gewonnen. De 33-jarige Australiër hield zich 200 kilometer verscholen en profiteerde toen alles na verschillende aanvallen bij elkaar kwam in de laatste kilometer.

In de sprint had de machtige Matthews (Jayco-AlUla) de langste adem, hij bleef Biniam Girmay en Rudy Molard voor in de eerste van twee WorldTour-wedstrijden in Canada.

Tadej Pogacar reed op het parcours over de korte, pittige heuveltjes van Quebes zijn eerste koers sinds zijn Tourzege in juli. Hij bereidt zich in het Canadese tweeluik (Quebec en Montréal, aanstaande zondag) voor op de wereldkampioenschappen in Zürich.

Op 29 september hoopt de Sloveen de regenboogtrui over de te nemen van Mathieu van der Poel.

Van den Broek in lange vlucht

Voor Pogacar zijn benen testte, reed Frank van den Broek urenlang in de vroege vlucht. De ploegen van Arnaud De Lie (Lotto-Dstny) en Girmay (Intermarché-Wanty) gaven het handjevol aanvallers zo'n vijf minuten voorsprong. In de laatste rondes nam de ploeg van Pogacar de koers in handen en slonk de voorsprong snel.

Van den Broek, die onderweg de meeste bergpunten verzamelde, en Artem Shmidt hielden het tot in de voorlaatste van zestien lokale rondes vol, een Sloveense versnelling maakte een eind aan hun vlucht.

Sloveense versnelling

Op vijftien kilometer van de finish deed Visma-renner Jan Tratnik een poging weg te komen, zijn landgenoot Pogacar zat meteen in zijn wiel. De Slovenen knalden de Côte de la Montagne (400 meter à 10 procent) op - een soort repetitie voor het WK - maar Pogacar vond het nog iets te vroeg om door te rijden.

In de slotronde wist Matteo Jorgensen een gaatje te slaan. De Amerikaan van Visma-Lease a Bike nam tien, vijftien seconden voorsprong tot hij bij een versnelling van Julian Alaphilippe gegrepen werd.

Alaphilippe nam onder anderen Pogacar en De Lie in zijn spoor mee naar voren. Toen Pogacar op twee kilometer van de streep demarreerde, kon alleen De Lie volgen. Pogacar vroeg de Belg om samenwerking, maar de winnaar van vorig jaar keek achterom en wachtte liever op zijn ploeggenoten.

In de laatste honderden meters kwam alles weer bij elkaar, waarna Matthews de sprint als eerste aanging en met een lange, machtige sprint won. Pogacar werd, achter Bauke Mollema, zevende, De Lie dertiende.