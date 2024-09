Rusland zet zes Britse diplomaten het land uit na beschuldiging van spionage

Rusland zet zes Britse diplomaten het land uit, omdat ze volgens Moskou een bedreiging zijn voor de Russische veiligheid. De Britse regering noemt die beschuldiging in een reactie volstrekt ongegrond.

De zes werken op een kantoor in Moskou dat de Britse belangen in Oost-Europa en Centraal-Azië behartigt. Ze moeten binnenkort Rusland verlaten, wanneer precies is niet bekend.