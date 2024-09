AVROTROS krijgt uitstel voor beslissing over Songfestival

De omroep zegt dat de topman van de EBU is langsgekomen en dat daarmee de dialoog op gang is gekomen. "Om deze constructieve dialoog een kans van slagen te geven, heeft AVROTROS uitstel gevraagd voor het besluit van deelname. De EBU heeft dat uitstel verleend tot 1 november, waarvoor we dankbaar zijn."

De omroep begon te twijfelen aan een nieuwe deelname na de beslissing van de EBU om Joost Klein te diskwalificeren voor de finale van het Songfestival, dit jaar in Malmö. Hij had een aanvaring gehad met een cameravrouw.

AVROTROS was het niet eens met de diskwalificatie. Onlangs besloot het OM in Zweden om de zaak te sluiten wegens gebrek aan bewijs.

Het Songfestival is in mei volgend jaar in de Zwitserse stad Basel. De EBU zegt in een reactie te hopen dat Nederland zal meedoen aan het festival en wil de lijst met deelnemende landen aan het eind van het jaar bekendmaken.