Reuters Trump en Harris ontmoetten elkaar een dag na het veelbesproken debat vandaag bij een herdenking van 9/11

NOS Nieuws • vandaag, 20:55 Media VS na debat: Trump verliezer, maar zwevende kiezer nog niet overtuigd

Een dag na het debat van gisteravond schudden Donald Trump en Kamala Harris elkaar vandaag opnieuw de hand. De presidentskandidaten ontmoetten elkaar in Pennsylvania bij een herdenking van 9/11. Wat is er volgens Amerikaanse media veranderd tussen de eerste en de tweede handdruk?

Analisten en politiek commentatoren in Amerikaanse media zijn het er in grote lijnen over eens: Harris kwam bij het debat als winnaar uit de bus. Ook Fox News, waar Trumpgezinde stemmen doorgaans veel zendtijd krijgen, noemde Harris de "duidelijke winnaar". Volgens verschillende analisten liet Trump zich meermaals op de kast jagen door aanvallen van Harris. "Trump was duidelijk gefrustreerd en werd steeds luidruchtiger naarmate het debat voortduurde", schrijft Doug Schoen van Fox News.

"Politiek experts, analisten en commentatoren merkten op dat Trump zichzelf vaak in het defensief bevond bij kwesties als abortus, terwijl hij zich liet uitdagen door Harris en van de boodschap afweek", schrijft een columnist van The New York Times. Toen Harris beweerde dat bezoekers van Trumps politieke bijeenkomsten de zaal uit verveling regelmatig vroegtijdig verlaten, schoot de oud-president in de verdediging. Kiezers gaan enkel tegen betaling naar de bijeenkomsten van Harris, sneerde hij terug.

Trump en Harris deelden sneren uit over de bezoekers van elkaars bijeenkomsten:

1:05 Trump: 'Aanhangers verlaten mijn bijeenkomsten? Bij haar komen ze niet eens'

Op Wall Street waren de resultaten van het debat onmiddellijk terug te zien: de aandelen van de Trump Media & Technology Group daalden vanochtend met 17 procent naar het laagste niveau sinds zijn socialemediaplatform Truth Social eind maart naar de beurs ging.

'Zwevende kiezer niet overtuigd'

Deskundigen zien Harris dus als duidelijke winnaar, maar of de zwevende kiezer dat ook zo ziet is nog maar de vraag. "Deskundigen zeiden dat Harris het debat won. Zwevende kiezers waren er niet zo zeker van", kopte The New York Times.

In het artikel komen zwevende kiezers aan het woord. Sommigen hadden graag gezien dat de kandidaten dieper op hun plannen voor het land waren ingegaan. "Niets is me duidelijk, en ik probeer het echt te volgen", zei er een. "Ik weet nog steeds niet waar ze voor staat", zegt een andere zwevende kiezer tegen persbureau Reuters.

Kimberley Strassel, columnist van The Wall Street Journal, schrijft dat "kiezers die hoopten dat Harris vandaag verantwoording zou afleggen voor de beroerde Biden-Harris-reputatie zwaar teleurgesteld werden". "Harris veranderde handig van onderwerp bij elke directe vraag die werd gesteld", aldus de columniste.

Kritiek op debatleiders

Fox News benoemt Harris dus als duidelijke winnaar, maar vinden niet Trump, maar ABC News de grote verliezer van het debat. Het is kritiek die vaker terugkomt: volgens Republikeinen en conservatieve media hadden de debatleiders van ABC een duidelijke voorkeur voor Harris.

Volgens Brit Hume van Fox News zijn kiezers te weinig te weten gekomen over Harris' plannen, omdat de debatleiders onvoldoende doorvroegen. "Harris heeft nooit hoeven uitleggen waarom ze op bepaalde punten van mening is veranderd. Ze zei dat ze een lijstje af zou werken, maar heeft dat vervolgens nooit gedaan."

AFP Een voorbijganger volgde het debat op een scherm in Washington

The New York Times prijst het 'gefactcheck' van de debatleiders juist. Volgens een verslaggever is het verfrissend dat journalisten Trump niet zomaar weg laten komen met het verspreiden van ongefundeerde beweringen.

Na het debat telde CNN het aantal leugens dat de presidentskandidaten verkondigde tijdens het debat. Bij Trump telden ze er meer dan dertig, bij Harris één.

Migranten die huisdieren eten

Een van Trumps beweringen die volgens CNN onwaar is, maar waarschijnlijk nog wel even blijft hangen, is de uitspraak over migranten die huisdieren zouden eten. Volgens de oud-president eten illegale migranten de honden en katten van inwoners van Springfield in de staat Ohio. De debatleiders van ABC reageerden direct door te stellen dat die uitspraak ongefundeerd is.

Trump stelt dat migranten huisdieren eten, Harris moet erom lachen:

1:27 Trump zegt dat immigranten honden eten, Harris lacht erom

Vandaag schrijft The Wall Street Journal over "de oorsprong van de valse bewering van Trump". Het zou zijn begonnen met een Facebookbericht waarin de gebruiker beweerde dat "een vriend van de dochter van de buurman" zijn huisdier gevild had aangetroffen. Trumps socialemediaplatform Truth Social staat vandaag vol met AI-gegenereerde plaatjes van Trump die huisdieren beschermt.

Wel of geen tweede debat?

Nu het eerste debat tussen de Amerikaanse presidentskandidaten achter de rug is, rijst de vraagt of het ook meteen het laatste was. Beide kandidaten lieten vandaag iets los over hun voorkeur. Harris' campagneteam liet weten graag een tweede debat te willen plannen voor oktober. Trump zei bij een talkshow van Fox News dat hij "minder geneigd is om weer in debat te gaan". Volgens hem willen de Democraten nog een debat, omdat Harris het eerste debat verloren heeft.