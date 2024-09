Instagram @shedrives_pakistan

NOS Nieuws • vandaag, 18:42 Zonder angst van A naar B: taxidienst voor trans personen opgericht in Pakistan

In Pakistan is een taxiservice speciaal voor trans personen en vrouwen opgericht. Volgens de CEO van het bedrijf Ammaz Farooqi is de dienst een nieuwe stap om beide groepen te beschermen tegen discriminatie en seksuele intimidatie. Het openbaar vervoer is vanwege dergelijke bedreigingen voor hen namelijk vaak geen optie.

Bij SheDrives, zoals het bedrijf heet, zijn zowel de chauffeurs als de passagiers uitsluitend trans personen en vrouwen. Hun veiligheid staat voorop: tijdens de rit is de online noodknop binnen handbereik. Daarmee worden veiligheidsdiensten direct gealarmeerd en wordt de locatie van de auto gedeeld. De auto's van SheDrives zijn niet makkelijk te missen: met een knalroze logo op de deuren rijden ze door de stad Lahore.

Wet voor trans personen ongeldig

De veiligheid van trans personen in Pakistan is de afgelopen jaren steeds verder onder druk komen te staan. In 2018 werd een progressieve wet aangenomen waarmee het onder meer mogelijk werd om het geslacht 'X' te hebben in je paspoort. Ook werd het discrimineren van trans personen in het openbaar strafbaar.

Maar die wet is sinds begin 2023 grotendeels niet meer van kracht, toen een sharia-rechtbank de wet ongeldig verklaarde. Volgens de rechtbank stond de wet haaks op bepaalde principes uit de islamitische sharia-wetgeving.

Dat kwam Pakistan internationaal op kritiek te staan, onder meer van Amnesty International en de VN. "De trans gemeenschap is een van kwetsbaarste groepen in Pakistan, omdat zij constant te maken hebben met systematische uitsluiting, marginalisatie en zelfs criminalisering", concludeerde VN-vertegenwoordiger Livio Zilli.

Ook voor vrouwen is het openbare leven in Pakistan vaak onveilig. zeggen de organisaties. Zo krijgen vrouwen vaak te maken met geweld, eerwraak en intimidatie.

'Taxidienst mogelijk uitgebreid'

De trans gemeenschap in Pakistan zegt blij te zijn met de taxidienst en hoopt op meer verandering. De deeltaxi rijdt nu nog alleen in Lahore, maar volgens CEO Farooqi kan dat in de toekomst nog veranderen. "Ik heb nu een kleine stap gezet, maar er is een mogelijkheid dat we het bedrijf verder uitbreiden naar andere steden."

Er zijn volgens ruwe schattingen 30.000 trans personen in Lahore, een stad met meer dan 13 miljoen inwoners. Organisaties die zich inzetten voor het welzijn van deze gemeenschap schatten het totale aantal trans personen in het 240 miljoen inwoners tellende Pakistan op zo'n 500.000,