ANP Caterina Valente in 1962

NOS Nieuws • vandaag, 18:33 Zangeres en actrice Caterina Valente (93) overleden

De Frans-Italiaanse zangeres Caterina Valente (93) is overleden. Met haar veelzijdige stem werd ze ook wel de Europese Barbara Streisand genoemd.

In de jaren 50 en 60 was ze in Duitsland, Nederland en België enorm populair met hits als Ganz Paris Träumt Von Der Liebe en Wo Meine Sonne Scheint. Later volgden ook internationale hits als Malaguena en The Breeze And I.

Valente werd in 1931 geboren in Parijs als dochter van Italiaanse ouders die beiden in het circus werkten. Haar moeder Maria Valente was een bekende clown en haar vader was de accordeonist Giuseppe Valente. Op haar vijfde mocht ze voor het eerst samen met haar ouders een liedje zingen in de piste van circus Grock.

Ze werd de assistente van jongleur Erik von Aro, met wie ze in 1952 trouwde en een zoon kreeg. Daarnaast bleef ze zingen, ook buiten het circus, met steeds meer succes. Von Aro werd later haar manager en was ook een tijd lang de drijvende kracht achter de Nederlandse zanger Rob de Nijs, toen die probeerde in Duitsland door te breken.

Nummer 1-hits

Ganz Paris träumt von der Liebe, de Duitse vertaling van I love Paris van Cole Porter, was in 1954 Valentes eerste grote hit in Duitsland. Een jaar later stond ze ook in Nederland in de hitparade met onder meer Malaguena en The breeze and I.

Tot 1963 had ze in de Lage Landen bijna onafgebroken hits met al of niet originele Nederlands- en Duitstalige nummers. Enkele nummers bereikten de eerste plaats, zoals Tschau, tschau Bambina, de Duitse vertaling van Domenico Modugno's San Remohit Piove en het in aandoenlijk Nederlands gezongen Sweetheart My Darling Mijn Schat.

Ze maakte haar debuut in Amerika, waar haar show Bonsoir Kathrin werd uitgezonden op de televisie, en stond een maand lang in het beroemde Parijse theater L'Olympia. In Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland was ze op televisie te zien met haar eigen The Caterina Valente Show.

Valente speelde ook in films. Ze maakte haar debuut in Mannequins For Rio, gevolgd door hoofdrollen in films als Liebe Tanz Und 1000 Schlager met Peter Alexander en Casino De Paris met Vittorio de Sica en Gilbert Bécaud.

Meer van Lugano

Toen haar Europese succes eind jaren 60 begon te tanen, verlegde ze haar werkterrein meer naar Amerika. Daar trad ze op met grote sterren als Doris Day, Bing Crosby, Louis Armstrong, Ella Fitgerald en het orkest van Count Basie. Haar repertoire werd daardoor een stuk jazzier.

Haar huwelijk met Van Aro strandde in 1971 en ze hertrouwde met de Britse pianist Roy Budd, met wie ze een tweede zoon kreeg. Het huwelijk hield niet lang stand en na haar scheiding maakte ze uitgebreide tournees door Amerika, Rusland, Oostenrijk, Zwitserland en Oost- en West-Duitsland.

In 1996 gaf ze in Leipzig haar afscheidsconcert. Sindsdien leefde ze teruggetrokken in haar villa in Zwitserland aan het meer van Lugano.