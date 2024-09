Prijs treinkaartjes stijgt mogelijk toch minder hard volgend jaar

Treinkaartjes worden volgend jaar mogelijk toch minder duur dan gedacht. Dat bevestigen Haagse bronnen na berichtgeving van het AD. Het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, het kabinet en de NS werken aan een plan om de prijzen op tickets zes procent te laten stijgen, in plaats van de ruim elf procent waar in eerste instantie sprake van was.